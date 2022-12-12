В России значительно увеличится производство органических удобрений

Во всех хозяйствах ежегодно образуется порядка 300 млн т навоза и помета Pixabay

Со следующего года вступает в силу новый закон о регулировании обращения с побочными продуктами животноводства. О том, как работать в его условиях, заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Максим Синельников рассказал на ХIV Международной научно-практической конференции «Свиноводство-2022. Гибкость к вызовам — путь к устойчивости и развитию». По его словам, новый закон позволяет создать условия для развития новой отрасли — производства органических удобрений, причем в рамках правового поля. «Сегодня это направление деятельности является полулегальным: из-за того, что никто не хочет возиться с документами, ценное сырье отдается за копейки, — пояснил Синельников. — При переходе на новое регулирование мы получим динамичный и колоссальный рост производства органических удобрений».



Он отметил, что в России во всех хозяйствах ежегодно образуется порядка 300 млн т навоза и помета, в том числе в индустриальном секторе — около 180 млн т в год, включая 38 млн т в свиноводстве и 24 млн т в птицеводстве. Природоохранное законодательство регулирует три источника воздействия на окружающую среду: сбросы в водные объекты, выбросы в атмосферу и образование отходов, напомнил Синельников. «Благодаря новому закону нам удалось вывести из регулирования побочные продукты животноводства, которые являются сырьем для производства удобрений», — сказал он. То есть, навоз и помет в зависимости от того, используются они как удобрения или утилизируются, могут быть либо продуктом, либо отходом.



«Конечно, при переходе на новое альтернативное регулирование мы достигаем в том числе природоохранных целей, предотвращая негативную нагрузку на окружающую среду от отходов животноводства, — подчеркнул Синельников. - Сегодня, по сути, искусственно статистически отходами считается то, что ими не является. Сырье, которое перерабатывается и вносится в поля в качестве органических удобрений, улучшает плодородие почв, их влагоудерживающие свойства, повышает эффективность применения минеральных удобрений. В этом случае навоз и помет никак не могут называться отходом».



Он также отметил, что специализированные площадки — хранилища для навоза и помета не являются объектами для размещения отходов. «Природоохранные ведомства периодически навязывали нам необходимость регистрации их в реестре объектов размещения отходов, что приводило животноводов к дополнительным затратам, увеличивающим себестоимость продукции», — пояснил Синельников. Тем не менее, хранить побочные продукты животноводства можно только на специализированных площадках, отдельно от хозяйственно-бытовых стоков, и за нарушение этого требования предприятие может получить штраф, а побочный продукт может быть признан отходом.



Синельников подчеркнул, что новый закон устанавливает общие требования к обращению с побочными продуктами животноводства — к таким процессам как хранение, обработка, переработка, транспортировка, реализация. И нарушение отдельных требований может привести к признанию побочных продуктов отходами, поэтому их необходимо соблюдать. Контроль за их обращением будет осуществлять Россельхознадзор, и очень важно уведомлять ведомство о признании побочных продуктов животноводства сырьем для производства удобрений. «Если уведомление в установленные сроки не будет отправлено в Россельхознадзор, то навоз будет классифицирован как отход», — отметил Синельников.



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