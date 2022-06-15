Экологи призвали отменить законопроект об обращении с отходами животноводства

В мае законопроект «О побочных продуктах животноводства» был принят в первом чтении Pixabay

Представители 61 организации подписали открытое письмо против законопроекта «О побочных продуктах животноводства», который был принят Госдумой в первом чтении 24 мая. Инициаторами обращения стали Координационный совет по экологическому благополучию при Общественной палате, Общероссийский народный фронт и Российская экологическая партия «Зеленые», сообщила пресс-служба партии.



Согласно документу, навоз и помет предлагается вывести из-под действия законов «Об отходах производства и потребления» и «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Он направлен на регулирование отношений, возникающих при хранении, транспортировке, переработке, реализации и использовании побочных продуктов животноводства, в том числе навоза и помета.



Пресс-служба «Зеленых» объясняет, что в случае принятия закона, природоохранные ведомства не смогут осуществлять надзор за размещением отходов животноводства. То есть законопроект практически дает сельхозпредприятиям «индульгенцию» на загрязнение полей свежим навозом. В партии уверены, что это несет прямую угрозу здоровью людей и качеству окружающей среды.



Как отмечают авторы обращения, координационный совет по экологическому благополучию при Общественной палате провел заседание по этому вопросу с участием экспертов и экологов. «Выводы однозначные и единогласные — законопроект в представленной редакции принимать нельзя, иначе будут созданы условия для тотально биогенного загрязнения окружающей среды, включая источники водоснабжения и почвы, а также риски вспышек инфекционных заболеваний», — приводятся в сообщении слова председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Елены Шаройкиной.



Как отмечается в сообщении, экологи и общественные организации требуют отмены законопроекта в существующем виде, а также «тщательного анализа экологических последствий принятия этой или любой иной редакции документа, регулирующего обращение отходов животноводства».



Замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина ранее говорила, что законопроект «жизненно необходим, особенно в сегодняшних условиях». По ее словам, новые нормы позволят «не только снять административные барьеры, но и дополнительную финансовую нагрузку на сельхозпроизводителей». Однако она обращала внимание, что при принятии законопроекта во втором чтении важно соблюсти баланс интересов: с одной стороны, создать условия для развития животноводства, прописав четкие и конкретные правила по регулированию отходов животноводства, с другой — сохранить природу.



В феврале вопросы, связанные с переработкой и утилизацией навоза, были подняты в Совете Федерации. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала существующую ситуацию и поставила задачу оперативно уладить вопросы, связанные с использованием навоза и продуктов его переработки в качестве удобрения. По ее словам, тема перезрела, сенаторы начали ей заниматься после того, как Росприроднадзор выставил многомиллиардные штрафы предприятию по производству мяса за накопленный навоз.



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