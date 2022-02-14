Совфед поручил оперативно решить вопрос об использовании навоза в качестве удобрения

Исторически в России отходы жизнедеятельности животных считались ценнейшим биологическим удобрением «МЗ «Поток»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко жестко раскритиковала федеральные органы власти за медленное согласование законопроекта об использовании навоза и помета в качестве органического удобрения и поставила задачу Минприроды и Минсельхозу в недельный срок договориться по проекту закона. Законопроект, позволяющий использовать отходы жизнедеятельности животных в виде удобрений, поступил в Госдуму в конце прошлого года, но ведомства еще не согласовали свои позиции по нему. Согласно действующему законодательству, навоз является отходов производства и не может использоваться в хозяйственном обороте.



Верхняя палата парламента начала заниматься вопросом использования навоза в качестве удобрения после того, как Росприроднадзор выставил многомиллиардные штрафы предприятию по производству мяса за накопленный навоз. По словам Матвиенко, к ней обратились порядка 15 губернаторов, высказавших опасения, что таким образом губится отрасль. «Легче всего наложить многомиллиардные штрафы. <…> И можно так дойти до того, чтобы все позакрывать, всех обанкротить и считать, что дело сделано», — цитирует Матвиенко ТАСС.



В последние годы проблема из-за сложности использования навоза в качестве удобрения только обострялась, говорит гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «Согласно одним нормативным документам, навоз — это отход, и для его оборота нужно получать лицензию, платить за негативное воздействие на окружающую среду. А по другим документам, если навоз перерабатывается в органическое удобрение, этого делать не нужно. Получается, что подзаконных актов много, и каждый трактует их по-своему», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Раньше эта проблема стояла не так остро, но по мере развития животноводческой отрасли и усиления работы контролирующих органов количество претензий со стороны Росприроднадзора сильно выросло, а штрафы стали «не миллионными, а миллиардными». Это, по словам Ковалева, говорит о том, что вопрос требует срочного решения, а сама проблема использования навоза угрожает существованию отрасли. «Вопрос применения отходов жизнедеятельности животных в качестве удобрений — это не просто ограничение для роста производства животноводческой продукции, наращивания экспорта. Он ставит под сомнение сохранение существующих уровней производства», —считает президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев.



Есть два пути решения проблемы, продолжает Ковалев. Первый — создание подзаконных актов, которые устроят Минсельхоз, Минприроды и Росприроднадзор, но они вряд ли смогут соответствовать всем потребностям животноводов. «Могут, например, поменяться руководители ведомств, и правовая коллизия вновь обострится», — допускает Ковалев. Поэтому наиболее рациональный вариант — разработанный сенаторами по инициативе бизнеса законопроект об обращении с навозом и пометом. «Отельный закон будет регулировать переработку продуктов жизнедеятельности животных в органические удобрения, контролировать его исполнение станут Минсельхоз и Россельхознадзор. Если же предприятия не будут производитель органические удобрения, то навоз по-прежнему будет считаться отходом, и на него продолжит распространяться закон об отходах», — рассказал Ковалев.



Минприроды и Минсельхоз находятся в ведомстве вице-премьера Виктории Абрамченко, поэтому странно, что они не могут прийти к согласию в вопросе использования навоза и помета в качестве удобрений, считает Давлеев. По его словам, хотя дискуссия на эту тему ведется уже несколько лет, говорить о каких-либо перспективах пока сложно. «Правда, очень радует, что за дело взялись сенаторы, которые знакомы с ситуацией на местах <...>. Расходы на производство всей животноводческой продукции растут, а дополнительного огня добавляют и резко увеличившиеся расходы на минеральные удобрения», — отмечает Давлеев.



Исторически во всех странах и издревле в России отходы жизнедеятельности животных считались ценнейшим биологическим удобрением, и сейчас они могут стоить дороже минеральных. «Почему у нас обратная ситуация? Скорее всего, это объясняется стремлением многих органов, особенно региональных властей, собрать максимальное количество штрафов для насыщения собственных бюджетов», — допускает Давлеев. Возможность для этого создает неопределенность терминологии и правовых основ вторичного использования отходов.



«Надеюсь, что представители регионов, отдельных предприятий, которые являются депутатами Госдумы, поймут и разделят позицию значительного числа сенаторов, мнение которых озвучила Валентина Матвиенко <...>. Пусть будут открытие дискуссии. У сторонников использования помета и навоза в качестве органического удобрения много аргументов, но аргументы “против” также могут быть справедливыми, — сказал «Агроинвестору» Давлеев. — Есть отдельные компании, физические и юридические лица, которые нарушают природоохранное законодательство. Но где установлены его границы? У нас такие отходы нельзя использовать ни на предприятии, ни за его границами. Это беспрецедентный случай, и ни в одной стране мира такого нет». При этом главное, чтобы итог этих дебатов устроил не только Минсельхоз и Минприроды, но и пользователей земель и удобрений, добавил он.



«Принятие закона об обращении с навозом снизит создавшееся напряжение в секторе», — считает гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов (цитата по сайту отраслевого объединения). В последние годы участились случаи претензий со стороны государственных органов по контролю в сфере охраны окружающей среды в адрес животноводческих предприятий. Общая сумма штрафов по результатам одной проверки может достигать десятков миллионов рублей. «Пищевая индустрия будет благодарна за ускорение процесса принятия важного для отрасли документа», — сказал Белов.



Принятие законопроекта о продуктах жизнедеятельности животных важно для всех животноводческих организаций в стране, говорит представитель «Мираторга». Компания уверена в необходимости решить проблему неурегулированного статуса навоза в самое ближайшее время, так как противоестественно называть продукт жизнедеятельности животных отходом, хотя на протяжении сотен лет люди используют его для повышения плодородия почвы. «"Мираторг" — один из лидеров по использованию мировых технологий, в том числе в переработке продуктов животноводства. Например, в свиноводстве в процессе движения от животноводческих помещений к местам хранения используются разделенные фракции с биодобавками, которые превращают продукты жизнедеятельности в ценную субстанцию — жидкое и твердое органические удобрения», — говорит представитель компании.



Внесение готового жидкого органического удобрения выполняется на поля агрохолдинга на глубину 10-20 см для повышения плодородия сельхозземель. И это означает исключение его попадания в источники водозаборов и реки. В переработанном виде и при правильном внесении именно органические удобрения могут дать прибавку урожая до 20% и исключить негативные экологические проблемы, акцентирует представитель агрохолдинга.



Заместитель гендиректора группы «Дамате» Андрей Григоращенко говорит, что решение проблемы крайне актуально, так как отходы жизнедеятельности животных после правильной переработки становятся ценными органическими удобрениями. «Принятие закона позволит нам проводить работы по восстановлению и улучшения плодородия почв [с использованием органических удобрений] без риска каких-либо санкций со стороны проверяющих органов, прежде всего — Росприроднадзора, который на сегодняшний день, исходя из действующего законодательства, штрафует нас. И эти штрафы исчисляются миллионами», — подчеркивает Григоращенко. Обострение проблемы использования навоза он связывает с сильным давлением надзорных органов на сельхозпроизводителей, потребность которых во внесении органических удобрений сильно выросла, поскольку использование одних минеральных удобрений ведет к деградации почв.



«Черкизово» также считает очень важным решение этого вопроса, поскольку сегодняшнее законодательство в области обращения с продуктами жизнедеятельности животных (навозом и пометом) толкуется неоднозначно и потому тормозит развитие отрасли, сказал «Агроинвестору» представитель группы. По его словам, компании получают большие штрафы от Росприроднадзора, хотя Минприроды и Минсельхоз не считают отходами навоз и помет, перерабатываемый в удобрения. В итоге производители вынуждены тратить месяцы в судах, чтобы доказать свою правоту. «Принятие законопроекта будет способствовать формированию новой отрасли по производству и обращению органических удобрений, которые являются хорошей альтернативой энергозатратным и неэкологичным минеральным удобрениям», — считают в «Черкизово».

