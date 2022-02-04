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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Аналитика

Минеральный дисбаланс. Производство удобрений в России растет, но объемы внутреннего потребления рискуют снизиться

Алена Белая

| Агроинвестор |

Shutterstock
Shutterstock
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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В прошлом году отдельные регионы сообщали о периодическом дефиците минудобрений, а возросшие на них цены ограничивали возможности закупок даже там, где имеющихся в наличии запасов хватало. Ценовой уровень удалось на время зафиксировать, поставляемых же на внутренний рынок объемов достаточно для удовлетворения спроса, уверяют производители. Но некоторые факторы все же заставляют сомневаться в том, что в 2022 году эти важные для сельского хозяйства вещества будут закуплены и внесены в нужном количестве


На рынке минеральных удобрений в 2021 году было неспокойно. Цены на них увеличились, а во втором полугодии отмечались и некоторые сложности с закупкой. Частично это произошло из-за того, что сами аграрии на фоне роста мировых цен на минудобрения (прежде всего в ЕС) создали ажиотажный спрос на внутреннем рынке.

Алена Белая 

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