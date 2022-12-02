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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Рынки

В этом году экспорт удобрений может снизиться на 17%

Основная причина — санкционное давление

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Российские портовые мощности недостаточно приспособлены для перевалки минеральных удобрений
«ФосАгро»
Российские портовые мощности недостаточно приспособлены для перевалки минеральных удобрений
«ФосАгро»

Экспорт удобрений из России по итогам 2022 года может оказаться ниже прошлогоднего на 17%. В 2021 году он составил около 38 млн т в физическом весе. Об этом сообщил исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Максим Кузнецов в ходе конференции «Минеральные удобрения» в рамках Пермского инженерно-промышленного форума, пишет ТАСС.

По его словам, основная причина снижения вывоза — санкционное давление: невозможность проведения финансовых операций, страхования грузов и так далее. Замглавы Минпромторга Михаил Иванов ранее говорил ТАСС, что объем экспорта удобрений из России может в 2022 году сократиться примерно на 10% при полном обеспечении внутреннего рынка. 

На объемы экспорта повлияло и то, что российские портовые мощности недостаточно приспособлены для перевалки минеральных удобрений. Их суммарный объем в России, по словам Кузнецова, составляет 31,4 млн т, дополнительно шла перевалка, в том числе аммиака, через порты Прибалтики. Сейчас в российских портах грузить сыпучий и жидкий аммиак невозможно, также нет мощностей для перевалки опасных минеральных удобрений, пояснил Кузнецов.

При этом он отметил, что производство основных видов минеральных удобрений в России растет. «С 2013 года, когда в отрасли начался новый инвестиционный цикл, объем производства вырос на 43% — до 26,3 млн т действующего вещества. В 2022 году за 10 месяцев, по данным Росстата, производство выросло по азотным и комплексным минеральным удобрениям, прирост составил 6% и 2% соответственно», — привел данные Кузнецов.

Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин в ходе конференции сказал, что потребление минеральных удобрений в России в ближайшие годы увеличится до 8 млн т в действующем веществе. По словам замминистра, это позволит достичь уровня внесения минеральных удобрений порядка 80 кг на га в целом по стране, в то время как сейчас вносится около 60 кг на гектар. В этом году объем внутреннего рынка достигнет 5 млн т, увеличившись относительно 2021-го на 300 тыс. т в действующем веществе.

Между тем, компания «Акрон» планирует открыть производство минеральных удобрений в Пермском крае. Об этом в ходе конференции рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин, сообщает ТАСС. Также, по его словам, в Прикамье ожидается открытие нового производства на площадке предприятия «Метафракс». С 2017 года компания возводит новый химический комплекс по производству 575 тыс. т карбамида, 308 тыс. т аммиака и 41 тыс. т меламина в год.


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Екатерина Шокурова 

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