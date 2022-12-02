В этом году экспорт удобрений может снизиться на 17%

Российские портовые мощности недостаточно приспособлены для перевалки минеральных удобрений «ФосАгро»

Экспорт удобрений из России по итогам 2022 года может оказаться ниже прошлогоднего на 17%. В 2021 году он составил около 38 млн т в физическом весе. Об этом сообщил исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Максим Кузнецов в ходе конференции «Минеральные удобрения» в рамках Пермского инженерно-промышленного форума, пишет ТАСС.



По его словам, основная причина снижения вывоза — санкционное давление: невозможность проведения финансовых операций, страхования грузов и так далее. Замглавы Минпромторга Михаил Иванов ранее говорил ТАСС, что объем экспорта удобрений из России может в 2022 году сократиться примерно на 10% при полном обеспечении внутреннего рынка.



На объемы экспорта повлияло и то, что российские портовые мощности недостаточно приспособлены для перевалки минеральных удобрений. Их суммарный объем в России, по словам Кузнецова, составляет 31,4 млн т, дополнительно шла перевалка, в том числе аммиака, через порты Прибалтики. Сейчас в российских портах грузить сыпучий и жидкий аммиак невозможно, также нет мощностей для перевалки опасных минеральных удобрений, пояснил Кузнецов.



При этом он отметил, что производство основных видов минеральных удобрений в России растет. «С 2013 года, когда в отрасли начался новый инвестиционный цикл, объем производства вырос на 43% — до 26,3 млн т действующего вещества. В 2022 году за 10 месяцев, по данным Росстата, производство выросло по азотным и комплексным минеральным удобрениям, прирост составил 6% и 2% соответственно», — привел данные Кузнецов.



Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин в ходе конференции сказал, что потребление минеральных удобрений в России в ближайшие годы увеличится до 8 млн т в действующем веществе. По словам замминистра, это позволит достичь уровня внесения минеральных удобрений порядка 80 кг на га в целом по стране, в то время как сейчас вносится около 60 кг на гектар. В этом году объем внутреннего рынка достигнет 5 млн т, увеличившись относительно 2021-го на 300 тыс. т в действующем веществе.



Между тем, компания «Акрон» планирует открыть производство минеральных удобрений в Пермском крае. Об этом в ходе конференции рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин, сообщает ТАСС. Также, по его словам, в Прикамье ожидается открытие нового производства на площадке предприятия «Метафракс». С 2017 года компания возводит новый химический комплекс по производству 575 тыс. т карбамида, 308 тыс. т аммиака и 41 тыс. т меламина в год.

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