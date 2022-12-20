ООН сообщила о получении разрешения на вывоз российских удобрений из портов ЕС

Ранее МИД сообщал, что в европейских портах заблокировано 300 тысяч тонн российских удобрений «ФосАгро»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что разрешение на вывоз российских удобрений, застрявших в портах Роттердама (Нидерланды), Антверпена (Бельгия) и Эстонии, получено. «Латвия, где находятся 190 тыс. т удобрений, также согласилась на их вывоз, инспекции уже проводятся», — отметил генсек ООН (цитата по ТАСС).



По его словам, ООН продолжит работать над снятием ограничений на экспорт продовольствия и удобрений из России, а также над повышением объемов поставок из Украины. «Мы продолжим предпринимать постоянные усилия по поддержке реализации этих инициатив, в том числе за счет прояснения исключений на продовольствие и удобрения из различных санкционных режимов, работы с непрямыми ограничениями и обеспечения большей эффективности выполнения зерновой сделки с тем, чтобы увеличить объемы экспортируемого из украинских портов продовольствия», — сказал Гутерриш.



О выходе первого судна с российскими удобрениями из порта Нидерландов стало известно 29 ноября. Тогда на сайте ООН было опубликовано заявление пресс-секретаря генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, в котором говорилось, что 20 тыс. т удобрений будут доставлены в Мозамбик, а оттуда груз отправят в Малави. Тогда ООН также поблагодарила Россию за безвозмездную передачу 260 тыс. т удобрений, задержанных в европейских портах, для гуманитарных нужд.



Ранее, в середине сентября, президент Владимир Путин говорил, что Россия может безвозмездно передать развивающимся странам удобрения, которые находятся в портах Европейского союза. Он также отмечал, что Россия приветствует снятие санкций с российских удобрений, но отказ от ограничений коснулся только государств — членов Евросоюза, то есть только они могут приобретать российские удобрения, сказал Путин. «А как же развивающиеся, беднейшие страны мира?», — задавался вопросом глава государства. — Пользуясь присутствием заместителя генерального секретаря ООН, прошу <...> повлиять на решение Еврокомиссии и не на словах, а на деле потребовать от них, коллег в Еврокомиссии, чтобы они сняли эти ограничения, очевидно дискриминационные».



Российские экспортеры продовольствия и удобрений столкнулись с трудностями из-за введения санкций после начала специальной военной операции. Сложности связаны с запретом страховать российские суда, пускать их в европейские порты, с отключением ряда банков от международной системы SWIFT и ограничением работы международных транспортных компаний. Об этом в октябре говорил глава Минфина Антон Силуанов. «Это только часть тех ограничений, которые сегодня сохраняются. Все это мешает экспорту продовольствия и удобрений на мировые рынки. Отсюда и ценовые колебания», — добавлял он.



Ранее «Агроинвестор» писал, что в основном из-за санкционного давления экспорт удобрений из России по итогам 2022 года может оказаться ниже прошлогоднего на 17%. В 2021 году он составил около 38 млн т в физическом весе. Об этом сказал исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Максим Кузнецов в ходе конференции «Минеральные удобрения» в рамках Пермского инженерно-промышленного форума.



На объемы экспорта повлияло и то, что российские портовые мощности недостаточно приспособлены для перевалки минеральных удобрений. Их суммарный объем в России, по словам Кузнецова, составляет 31,4 млн т, дополнительно шла перевалка, в том числе аммиака, через порты Прибалтики. Сейчас в российских портах грузить сыпучий и жидкий аммиак невозможно, также нет мощностей для перевалки опасных минеральных удобрений, пояснял он. При этом, по словам Кузнецова, производство основных видов минеральных удобрений в России растет. Так, с 2013 года, когда в отрасли начался новый инвестиционный цикл, объем производства вырос на 43% — до 26,3 млн т действующего вещества. За 10 месяцев этого года, по данным Росстата, производство выросло по азотным и комплексным минеральным удобрениям, прирост составил 6% и 2% соответственно.



Между тем, внутренние цены на удобрения не будут повышаться с 1 января 2023 года, сроки и размер возможной индексации обсуждаются. Об этом сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев. В середине ноября вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что индексации внутренних цен на удобрения в декабре не будет, решение об этом перенесено на 2023 год.

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