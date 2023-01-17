Владимир Путин поручил обеспечить рост реальных зарплат

Главный драйвер повышения дохода и зарплат — это рост экономики М. Стулов

Президент России Владимир Путин поручил стимулировать занятость и рост реальных зарплат в стране. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам, которое он провел в режиме видеоконференции (стенограмма опубликована на сайте Кремля). По его словам, пока сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях. Также есть сложности с низким уровнем оплаты труда.



Президент отметил, что у России есть все возможности для исправления ситуации. Говоря о макроэкономических итогах 2022 года, Путин также обратил внимание, что ряд опорных отраслей, в том числе АПК, не только не сократили, но и, несмотря на внешнее давление, нарастили объемы, создали новые рабочие места. Это, по словам Путина, во многом позволило сохранить стабильность на рынке труда, добиться снижения безработицы до минимального уровня в новейшей истории.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал «Агроинвестору», что главный драйвер повышения дохода и зарплат — это рост экономики. «Когда она растет, увеличивается прибыль. Значит предприниматели заинтересованы в найме людей и в повышении зарплат. Для низкодоходного населения существуют социальные выплаты. Из всех доходов россиян соцвыплаты составляют 20%», — рассказал эксперт. По его словам, доходы россиян не увеличиваются с 2014 года — они либо падают, либо стагнируют.



Продукты питания в корзине потребления составляют от 40% до 60% в зависимости от дохода, продолжает Остапкович. Он отметил, что, если у людей растут доходы, то они покупают больше продовольствия, в результате спрос на продукцию АПК увеличивается. «Сельхозпроизводители должны на этом фоне повысить объемы производства, что приведет к росту сегмента АПК в целом», — считает Остапкович.



Путин также сказал, что уровень инфляции в России в первом квартале текущего года может снизиться до 5%, во втором — менее 4%. По его словам, «это принципиально важно и для реальных доходов граждан, и для экономики в целом». «Ведь предсказуемая, сдержанная динамика цен — это ключевой фактор для принятия решений по увеличению инвестиционной активности, доступности кредитов для бизнеса и для реального сектора», — подчеркнул Путин.



Остапкович считает, что показатели, о которых говорит президент, сложно достижимы. По его мнению, главный инструмент в борьбе с инфляцией — развитие конкуренции. «Немалую роль играет и ликвидация монополизма. Сейчас в России 80% продуктов производятся крупными агрохолдингами, которые пользуются банковской бонусной программой. Малые формы АПК сокращаются, а если бы этого не было, конкуренция на рынке была бы выше, что двигало бы цены вниз», — говорит эксперт.



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