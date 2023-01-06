В 2022 году потребители экономили на продуктах питания

Доля промо-продаж превысила 50% А. Гордеев

В 2022 году потребители стали больше экономить, в том числе на продуктах питания, сочетая разные модели: это и переход на собственные торговые марки сетей (СТМ) или более дешевые бренды/товары, и покупки в хард-дискаунтерах, и поиск более выгодных предложений (акций и промо) как в офлайн, так и в онлайн каналах, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Также отмечается посещение большего количества торговых точек для закупки необходимых товаров по минимальным ценам. «Усиление экономии прежде всего связано с высокой инфляцией, особенно характерной для первого полугодия, сопровождающейся снижением реальных доходов населения, — говорит он. — По данным аналитиков, растет процентное соотношение затрат населения на продукты питания, и это подталкивает к пересмотру покупок еды».



По словам Вострикова, в первую очередь в 2022 году сокращались покупки товаров в среднем ценовом сегменте. «Можно отметить переключение потребительского спроса на более дешевые товары внутри разных категорий. Хотя спрос на базовые продукты не снижается, но и рост спроса в ближайшее время мы не прогнозируем», — говорит он.



Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) видит повышение спроса на товары низкого ценового сегмента и ощутимое снижение интереса к более дорогим продуктам питания. Внутри категорий идет перераспределение спроса в сторону ключевых товаров: например, в молочной категории снижаются продажи творожных десертов, питьевых йогуртов, при этом сохраняется устойчивый спрос на сливочное масло, молоко и сметану, рассказывает председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. «На сдержанный спрос влияет бережливый подход потребителей: в условиях неопределенности люди стараются тратить меньше», — прокомментировал он «Агроинвестору».



В третьем квартале 2022 года доля промопродаж товаров повседневного спроса у офлайн-ритейлеров восстановилась после резкого падения в марте — апреле и составила 51,4% в денежном выражении, оценивает NielsenIQ. За аналогичный период 2021 года доля промо составляла 48,5%.

Представитель группы «Черкизово» соглашается, что экономия — главный тренд 2022 года в потребительском поведении. «Мы видим рост продаж продукции эконом-сегмента, увеличение доли промо. Кроме того, потребитель расширяет количество посещаемых магазинов и покупаемых брендов, стремясь найти более выгодное предложение», — отмечает он.



При этом нельзя говорить, что премиальный сегмент умирает, обращает внимание представитель «Черкизово». «Еда остается быстрым и доступным способом снять стресс, успокоиться и побаловать себя, — поясняет он. — Во многом по этой причине мы видим, что продажи мясной продукции в целом сохранились на уровне 2021 года. При этом растет реализация сырокопченых колбас в нарезке и мясных снеков. В категории колбасных изделий также обозначился переход потребителей на меньший формат упаковки».



Определенные слои потребителей начали экономить, подтверждает представитель группы «Продо», впрочем, подобная тенденция наметилась еще в предыдущие годы. Все большей популярностью пользуются акционные товары, специальные предложения и т. д. «Однако утверждать, что это единственная тенденция на рынке, нельзя. В 2022 году у группы “Продо” росли продажи продукции как низкоценовых, так и премиальных брендов. Например, был явный рост спроса на продукцию бренда “Добрый продукт” в Башкортостане. При этом продажи среднеценового бренда продукции из мяса птицы “Троекурово” увеличивались во всех регионах присутствия, — рассказывает представитель компании. — Продажи высокоценового бренда колбасных изделий “Клинский” заметно прибавили в Московском регионе. Также рос высокоценовой бренд мясных деликатесов “Черный кабан”».



«Черкизово» производит продукцию повседневного потребления, спрос на которую стабилен, при этом компания, по словам ее представителя, рассчитывает, что самые значимые изменения, касающиеся платежеспособности населения, уже произошли, и в 2023 году покупательская способность будет постепенно восстанавливаться.



А вот представитель «Продо» говорит, что надеяться на рост доходов населения в ближайшей перспективе не приходится, также не изменится поведение покупателей. «Строить прогнозы в нынешних обстоятельствах дело неблагодарное. Однако при грамотной маркетинговой и ассортиментной политике можно наращивать продажи и сегодня. Для этого необходимо доносить до покупателей свои ценности, создавать определенный эмоциональный контакт, гарантировать высокое качество продукции и поддерживать интерес к бренду востребованными новинками», — добавляет представитель группы.



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