Продовольственная инфляция по итогам года ожидается на уровне 10%

Инфляционные ожидания россиян в феврале выросли до 12,2% С. Николаев

Инфляционные ожидания россиян в феврале после трех месяцев снижения выросли до 12,2%, что на 0,6 процентного пункта выше показателя января, сообщает ТАСС со ссылкой на Банк России. По данным опроса «инФОМ», инфляционные ожидания вернулись к уровню ноября 2022 года. Медианная оценка их на ближайшие 12 месяцев составила 12,2% (+0,6 п. п. к январю 2023-го). В феврале выросли ожидания у респондентов как со сбережениями, так и без них. У подгруппы со сбережениями инфляционные ожидания составили 10,5% (+0,3 п. п. к январю 2023 года). С сентября 2022 года они сохраняются в диапазоне 10,2-10,5%, отмечается в документе.



Наблюдаемая населением годовая инфляция в феврале почти не изменилась. Ее медианная оценка составила 15%, что на 0,1 п. п. больше январского показателя. По оценкам Банка России, на среднесрочном горизонте баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. На краткосрочном горизонте проинфляционные риски выросли и также преобладают над дезинфляционными. По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция составит 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024-м.



В последний месяц зимы продолжила увеличиваться склонность респондентов к сбережению. Так, доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, увеличилась до 55,9% (+1 п. п. к январю). Повышательный тренд этого показателя сохраняется с октября 2022 года, а его текущее значение — максимальное с марта 2021-го, отмечает ЦБ. Кроме того, в феврале возросла доля респондентов, считающих, что сбережения лучше хранить в наличной форме. Она повысилась до 34% (+4 п. п. к январю), вернувшись к значению декабря 2022 года.

«Фактический показатель инфляции будет зависеть от того, как будут покрывать дефицит бюджета, в условиях которого мы сейчас живем, — прокомментировал «Агроинвестору» директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. — Если его будут покрывать за счет печатания денег, то такой механизм всегда приводит к увеличению инфляции».



Второй фактор, который может повлиять на данный показатель — уровень национальной валюты по отношению к международной. Снижение рубля к доллару на 10% дает прирост инфляционного давления, объясняет Остапкович. Сейчас рубль к доллару составляет 1:75 соответственно, а еще недавно соотношение было 1:60. «Получается, что за два месяца рубль ослаб на 25%, что дает 2% инфляционного давления, так как дорожают иностранные товары, а также продукция, где большая импортная составляющая, — рассуждает эксперт. — К слову, в производстве продуктов питания используется как раз зарубежное оборудование».



Кроме того, в России много продовольственных культур выращивается из зарубежных семян: сахарная свекла — на 95%, картофель — на 80%. Также отечественные предприятия используют импортные кроссы кур, бычков-осеменителей для пополнения молочного поголовья КРС. «От того, удастся ли закупить необходимые для производства компоненты за рубежом, зависят и цены на конечную продукцию — сахар, картофель, мясо», — перечисляет Остапкович. При этом пока у него нет никаких опасений относительно того, что с ввозом необходимых для производства зарубежных компонентов могут быть проблемы.



Прогноз общей инфляции в 5-7% эксперт считает очень оптимистичным и полагает, что итоговый показатель будет находиться в диапазоне 6-8%. Однако это индекс потребительских цен в целом, который состоит из продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг. Как правило, индекс продовольственных товаров бывает выше, чем средний индекс потребительских цен, а услуги, наоборот, дорожают медленнее. Соответственно, если общая инфляция будет на уровне 6-8%, то повышение цен в продовольственном сегменте может составить по оптимистичному прогнозу 9-10%, считает Остапкович. Но это средний показатель: какие-то продукты могут вырасти в цене на 20%, а какие-то не подорожать вовсе. Для примера, в прошлом году общая инфляция составила 12%, а продовольственная — 14%.



Продовольственная инфляция особенно ощутима для населения с низкими доходами. Эта категория потребителей тратит 60% и более своих доходов на продукты питания, обращает внимание Георгий Остапкович. Однако, людям с низкими доходами постоянно индексируют социальные пособия, а предвыборный год могут и предоставить дополнительные выплаты, что позволит нивелировать давление на них инфляции.

Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова отмечает, что дальнейшая ситуация будет зависеть от последнего принятого десятого пакета санкций, который включает контроль за соблюдением предыдущих принятых санкций. «Если комиссия, созданная при G7, будет это делать, то у российских сельхозпроизводителей будут большие сложности с комплектующими, закупкой оборудования даже через дружественные страны, особенно это будет касаться так называемого оборудования двойного назначения (которое может быть использовано для создания оружия — ред.). В этом случае мы можем ожидать серьезную промышленную инфляцию — более 10%», — прогнозирует эксперт. В случае же, если ситуация с контролем за соблюдением санкций будет такой же, как в последнем квартале прошлого года, можно согласиться с оценкой Центробанка — мы уложимся по показателям инфляции в 5-7%, особенно с учетом того, что каналы поставок и логистика импортных товаров уже налажены.



Однако нужно понимать, обращает внимание Петрова, что аграрии будут сталкиваться со снижением покупательской способности и, соответственно, спроса на их продукцию, при том, что себестоимость производства у них будет расти. Не следует ожидать высоких цен на зерно, а вот производители масличных будут чувствовать себя относительно неплохо, полагает она. «Что касается переработчиков и производителей готовых продуктов питания, они в той или иной степени продолжат сталкиваться с проблемами с упаковкой и, соответственно, будут вынуждены перенастраивать оборудование под новые решения, — добавляет эксперт. — В четвертом квартале, возможно, они ощутят перебои с поставками запчастей и оборудования, что будет приводить к сбоям производственных процессов».



В то же время, в России средний чек на покупку продуктов в магазинах несетевой розницы за год вырос в среднем на 20% и составил 600 руб., сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса «Контур.Маркет», которые проанализировали данные 30 тыс. торговых точек магазинов малой и средней продуктовой розницы по всей территории страны, и сравнили данные января прошлого года и января 2023-го. Больше всего — на 15% — цены выросли на мясо, на сахар они увеличились на 11%, на томаты — на 20%. В целом в категории продуктов питания количество чеков снизилось на 4%, при этом оборот категории вырос на 6%. Из этих данных следует, что граждане страны стали покупать меньше продуктов, но по более высокой цене.



Согласно данным Росстата, за период с 14 по 20 февраля цены на продукты питания изменились незначительно. Так, больше всего подорожали яйца — на 1,1%, сосиски, сардельки — на 0,8%, консервы мясные для детского питания — на 0,7%, водка — на 0,3%, свинина, молоко пастеризованное, творог, сыры твердые, полутвердые и мягкие — на 0,2%, колбасы полукопченые и варено-копченые, сахар-песок, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — на 0,1%.



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