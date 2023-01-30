Bloomberg: в 2022 году спрос на говядину в мире резко снизился

Спрос снижается и в развитых странах, и в странах Латинской Америки, где говядина — важная часть мясной корзины Pixabay

В прошлом году спрос на говядину в мире резко упал, пишет Bloomberg. В 2023-м также прогнозируется снижение потребления этого вида мяса. По данным агентства, спрос уменьшается и в тех странах, где говядину едят чаще всего. Так, в Аргентине, где в 2007 году потребление на душу населения составляло 68,7 кг в год, к 2022-му оно снизилось до 47,2 кг. В этом году спрос может потерять еще 2%. Такая динамика связана с ростом цен в стране, из-за чего аргентинцы стали чаще потреблять мясо бройлера — по нему отмечен рост с 18 кг до 46 кг в год.



Кроме того, по информации Bloomberg, потребление говядины в прошлом году сократилось в Бразилии, США и Великобритании. Согласно данным NielsenIQ, в США покупки говядины в 2022 году уменьшились на 4%. По прогнозам, спрос на говядину в этом году в США снизится почти на 5%, а в Великобритании закупки говядины в продуктовых магазинах и ресторанах уже упали на 5,8% по сравнению с предыдущим годом, продажи мясных полуфабрикатов сократились на 22%, стейков — на 19%.



Руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин сказал «Агроинвестору», что производство мяса КРС в мире за последние шесть-семь лет почти не росло — увеличение составило менее 1%, в то время как другие виды мяса прибавляли по несколько процентов в год, за исключением производства свинины в 2018 году в связи с африканской чумой свиней в КНР. По его словам, в первую очередь это связано с тем, что спрос и потребление мяса прежде всего растут в развивающихся странах, и их население по экономическим причинам выбирает более доступные виды —бройлера и свинину. Поэтому доля говядины в мировом потреблении с 2000 года сократилась с 24% до 20%, в то же время потребление мяса птицы росло очень быстрыми темпами и сейчас на нее приходится более 35%, доля свинины сократилась с 38% до 33%, доля баранины оставалась стабильной — 12%.



На сегодняшний день в среднем на планете человек потребляет чуть меньше 9 кг говядины в год, и в этом плане Россия, если опираться на официальную статистику, выглядит лучше с потреблением на уровне 14 кг, но в абсолютном выражении потребление на душу населения снижается, как и доля говядины в рационе (сейчас не более 16-17% по сравнению с 45% 20-25 лет назад). При этом потребление всех видов мяса в России неуклонно растет.



Безусловно, мировая тенденция снижения потребления говядины на душу населения в ближайшей и даже отдаленной перспективе сохранится, продолжает Юшин. «Чтобы люди стали есть больше говядины, нужны более высокие темпы роста экономики, доходов населения в бедных и развивающихся странах, потому что потребление в богатых странах и без того высокое», — добавляет он. Однако, продолжает эксперт, и там оно снижается как по экономическим причинам, так и из-за желания разнообразить рацион.



Также, по словам Юшина, дает свои плоды неприкрытая и целенаправленная дискредитация животноводства как отрасли, якобы негативно влияющей на изменение климата. А в Бразилии, Аргентине и других странах Южной Америки, где говядина является важной частью мясной корзины, снижение потребления обусловлено высокими ценами. «Инфляция, кризисные явления, неизбежно приводят к тому, что люди переходят на другие виды мяса. Но у них очень высокое потребление говядины, поэтому здесь с точки зрения качества питания вряд ли можно сказать, что оно ухудшилось. Однако экономический фактор играет все большую роль», — прокомментировал «Агроинвестору» Юшин. Кроме того, напоминает он, дорожают и ресурсы для производства говядины, особенно земля, которой нужно много, также есть ограничения в водных ресурсах.



Россия обладает большими возможностями для наращивания производства говядины как для внутреннего потребления, так и для мирового рынка, уверен Юшин. «Все-таки говядины в мире нужно будет больше. Стагнация в мировом производстве, которую мы наблюдали последние семь лет, и приводит к росту цен, а людей-то становится больше, и спрос в целом растет, а предложение не увеличивается», — подчеркивает он. Здесь Россия могла бы сыграть очень важную роль, так как она является одной из немногих стран, способных внести свой вклад в обеспечение роста предложения. «Мы за этот период прибавили почти 7%, в мире — 0,8%», — добавляет Юшин.



Но, по его словам, и в России часто звучат призывы к тому, что говядина должна быть дешевой, хотя она должна быть не дешевой, а рентабельной. «Инвестиции в этот сектор даже при сегодняшних ставках и льготных кредитах — дело по-прежнему рисковое, но учитывая то, что, по прогнозам ФАО ООН, к 2040 году на планете нужно будет на 10 млн т говядины больше, конечно, России уже сейчас нужно прилагать усилия для создания долгосрочной рентабельности и привлечения многочисленных инвесторов, делая ставку на малые и средние фермерские хозяйства и их кооперацию с крупными откормочными предприятиями и переработчиками», — считает Юшин. Также необходимо создавать разветвленную инфраструктуру по всей вертикали производства. Одной из важных задач является модернизации и структурная реформа племенного дела. Но пока привлекательной и устойчивой доходности в отрасли нет, рассчитывать на успех не приходится.



По мнению Юшина, спрос на говядину будет расти не только из-за увеличения численности населения. Основной фактор — Китай, объясняет он. Сейчас в КНР приходится около 7 кг говядины на человека в год, и это ниже, чем в среднем по миру, и почти вдвое меньше, чем в России. Но процессы, происходящие в китайском обществе, не оставляют сомнений в том, что динамика потребления в этой стране будет положительной. «Мы видим, как китайцы со все большим удовольствием потребляют дорогие стейки и вообще блюда из говядины, поэтому они стараются развивать и собственное производство, и импорт это вида мяса исчисляется миллионами тонн», — говорит глава НМА. По его словам, новое поколение влияет на изменения потребительских привычек в КНР, и если потребление говядины в этой стране вырастет хотя бы на 1 кг на душу населения, то стране потребуется дополнительно почти 1,5 млн т говядины в год.



Где взять этот объем — сложный вопрос. В Европе давление на животноводов будет расти, возможности Бразилии ограничены с точки зрения использования земель. Плюс, есть более рентабельные отрасли для использования сельхозземель, например, производство сои. Кроме того, не так много стран, которые обладают достаточными водными ресурсами, но у России они есть. Юшин уверен в том, что насколько бы дешевыми не были птица и свинина, спрос на говядину будет повышаться, так как мировая экономика тоже будет развиваться — стагнация не может быть бесконечной. «Увеличение доходов неминуемо приведет к росту спроса на этот вид мяса. Вопрос в том, где его можно будет взять, и какая страна на этом заработает», — заключил эксперт.



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