«Агрико» построит на Ставрополье животноводческий комплекс по откорму КРС

Проект предусматривает воспроизводство и откорм КРС мясных пород — герефордской и абердин-ангусской Pixabay

Россельхозбанк подписал договоры о выделении ГК «Агрико» кредитных средств в размере 5,3 млрд руб. на строительство комплекса по воспроизводству и откорму КРС с поголовьем 21 тыс. животных. Как сообщила пресс-служба банка, средства также пойдут на строительство оросительных систем для создания кормовой базы КРС площадью до 4 тыс. га. Деньги выделяются в рамках проекта «Ставропольская говядина».



Согласно плану инвесторов, комплекс выйдет на заданную производственную мощность в 2028 году. Проект предусматривает воспроизводство и откорм КРС мясных пород — герефордской и абердин-ангусской — на территории агропромышленного парка «Ипатовский» с последующей поставкой скота для убоя и переработки на собственный мясоперерабатывающий комплекс МПК «Деликатесы». Возведение комплекса позволит создать около 140 новых рабочих мест.



Реализация проекта является одним из элементов вертикально-интегрированного производственного цикла, который формирует «Агрико», уточнила первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина. Она отметила, что это обеспечит стабильные поставки сырья в необходимых объемах на мясоперерабатывающий комплекс «Агрико» и позволит расширить объемы производства и реализации продукции мясопереработки, увеличить для конечного потребителя возможность выбора продуктов отечественного производства.



По словам Жачкиной, на российском рынке есть потенциал для наращивания производства говядины. Директор «Агрико» Владимир Бовин напомнил, что тенденция к сокращению поголовья крупного рогатого скота в России не меняется уже давно. По его словам, снижение зависимости от импорта путем его сокращения или прекращения открывает перед отраслью большие перспективы.



Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк сказал «Агроинвестору», что на Ставрополье есть сложности с наличием поголовья молодняка, которое могло бы быть направлено на откорм. «Есть понимание, что откормочные площадки нужны, что это правильный тренд. Но вопрос, есть ли достаточное количество поставщиков скота, чтобы заполнить новую площадку. Также важно, на какой скот это рассчитано: в отрасли мясного скотоводства фермеры предпочитают никому не продавать скот с мая по сентябрь», — отметил эксперт.



Ранее Россельхозбанк реализовал с ГК «Агрико» проект строительства мясоперерабатывающего завода МПК «Деликатесы» мощностью до 20 тыс. т готовой продукции в год на территории регионального индустриального парка АПП «Ставрополье». Проект предусматривает убой скота, обвалку, производство розничной продукции, колбас, деликатесов и консервов. Завод введен в эксплуатацию в феврале 2021 года.



ГК «Агрико» была основана в 1999 году. Приоритетными направлениями деятельности является растениеводство, овощеводство, свиноводство и мясопереработка. Земельный банк составляет около 100 тыс. га в Ставропольском и Краснодарском краях. Компания выращивает пшеницу, ячмень, подсолнечник, рапс, кукурузу, горох, технические агрокультуры, картофель, лук, морковь, свеклу. Ежегодный сбор — свыше 400 тыс. т товарной продукции. В перспективе «Агрико» планирует производить мясную продукцию глубокой переработки с более высокой добавленной стоимостью, включая готовые блюда под собственной торговой маркой «Семидаль». Также с 2013 года холдинг развивает торговое направление, планируется открытие сети фирменных магазинов «Семидаль» в Московской области и Ставропольском крае.



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