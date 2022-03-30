В Хабаровском крае появится молочный комплекс за 2,5 млрд рублей

Запуск комплекса позволит производить более 25 тысяч тонн молока в год Ю. Эйвазова

До 2024 года в селе Некрасовка Хабаровского края будет построен животноводческий комплекс на 5,7 тыс. коров. Строительством займется компания «Даниловка», оно начнется уже в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона. Инвестиции в проект составят 2,5 млрд руб., хотя ранее они оценивались в 1,8 млрд руб. В условиях санкционных ограничений инвестор дорабатывает бизнес-план в сторону расширения мощностей, говорится в сообщении правительства. Так, изначально проект предполагал, что стадо будет насчитывать 5 тыс. животных. Ожидается, что запуск комплекса позволит производить более 25 тыс. т молока жирностью 3,4% в год.



По данным регионального «Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций» (АПИРИ), инвестор претендует на присвоение проекту статуса приоритетного в сфере сельского хозяйства. АПИРИ уже предложило компании несколько вариантов господдержки. В частности, инвестор сможет запросить возмещение части прямых затрат на создание или модернизацию объектов агропромышленного комплекса в рамках постановления правительства № 1413 от 24 ноября 2018 года. Доля возмещения может составить до 25% фактической стоимости объекта.



Управляющий партнер компании Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что развитие молочного животноводства на Дальнем Востоке имеет перспективы, так как в регионе есть нехватка молока. «Плюс, там хорошие перспективы экспорта в Китай, особенно в текущей ситуации», — отметил Груздев. Возведение крупных животноводческих объектов, с точки зрения себестоимости строительства, доступности компонентной базы и других факторов сейчас достаточно сложно осуществлять, отметил эксперт. «Все эти вопросы, конечно, решаемые, но на это потребуется время», — добавил Груздев.



Говоря о реализации проекта, директор «Даниловки» Спартак Хачатрян отметил, что предприятие очень рассчитывает на поддержку правительства. Как сообщил ТАСС, премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами фракции КПРФ подчеркнул, что поддержка агропромышленного комплекса и наращивание производства сельхозпродукции важны с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности страны.

