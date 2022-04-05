Отраслевой союз получит землю под проект «Башкирский лимузин» без торгов

Инвестиции в проект оцениваются в 1,67 млрд рублей Pixabay

«Мясной союз башкирских производителей» получит в аренду земельный участок без торгов. Как отмечается в распоряжении, подписанном главой Башкирии Радием Хабировым, земля предоставляется для реализации масштабного инвестиционного проекта «Башкирский лимузин», пишет «Коммерсантъ» .



Участок земли сельхозназначения площадью 122,87 тыс. кв. м расположен в селе Кривое-Илюшкино Куюргазинского района Башкирии. По сведениям публичной кадастровой карты, его кадастровая стоимость составляет 403 тыс. руб. Министерству земельных и имущественных отношений поручено заключить договор аренды, контроль за выполнением возложен на администрацию главы Башкортостана.



Летом прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор «Мясного союза» Олег Авласевич и премьер-министр республики Андрей Назаров подписали соглашение о намерениях сотрудничества, сообщается на сайте правительства республики. Объем вложений в проект инвестор оценил в 1,67 млрд руб. На тот момент на создание животноводческой фермы в Куюргазинском районе уже было потрачено 200 млн руб.



Для реализации проекта был создан агрохолдинг «Башкирский лимузин». Для увеличения поголовья с 1,9 тыс. до 5 тыс. голов крупного рогатого скота к 2023 году планируется построить площадки для зернового откорма животных. Инвестиции на эти цели составят 433,5 млн руб.



На втором этапе реализации проекта вложения составят 1,23 млрд руб. Инвестор построит в Федоровском районе Башкирии животноводческий комплекс по разведению и откорму крупного рогатого скота мясного направления на 15 тыс. голов.



Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк сказал «Агроинвестору», что в Федоровском районе Башкирии находился недостроенный животноводческий комплекс. Вероятно, именно его выкупил «Мясной союз», предполагает он. «Башкирия — очень удачный регион для развития мясного животноводства. Скот там есть, к тому же региону нужны новые откормочные комплексы для улучшения результатов работы по откорму скота», — говорит Костюк.



По данным kartoteka.ru , ООО «Мясной союз башкирских производителей» было зарегистрировано в апреле 2019 года в Куюргазинском районе Башкирии с уставным капиталом 7 млн руб. В 2020 году компания получила прибыль 28,4 млн руб. при выручке 40,5 млн руб. ООО «Агрохолдинг «Башкирский лимузин» создано в Федоровском районе в декабре 2020 года с уставным капиталом 10 млн руб. Директором и учредителем обеих компаний является Олег Авласевич.

