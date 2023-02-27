«Продимекс» завершил переработку сахарной свеклы урожая 2022 года

Компания прогнозировала, что объемы производства будут меньше Pixabay

«Продимекс», крупнейший в России производитель сахара, сообщил, что завершил переработку сахарной свеклы урожая 2022 года. Заводы агрохолдинга проработали 165 дней: первым был запущен «Ставропольсахар», последним завершил прием сырья «Елань-Коленовский сахарный завод». Ольховатский сахарный комбинат (Воронежская область) продолжает работу: предприятие перерабатывает сироп. На остальных заводах начались плановые ремонтные работы для подготовки к следующему сезону.



В этом сезоне предприятия «Продимекса» переработали почти 10 млн т сахарной свеклы, в том числе более 7 млн т собственного производства и выработали более 1,2 млн т сахара и свыше 370 тыс. т гранулированного жома. При этом компания признает, что ожидала значительно меньшего объема, поскольку сезон оказался тяжелым. Плохие погодные условия привели к нарушению графиков поставки свеклы, из-за чего часть заводов была вынуждена снижать суточную производительность, а некоторые приостанавливали работу из-за отсутствия сырья.



В декабре и январе свеклу приходилось убирать с полей и укладывать в кагаты при отрицательных температурах. Из-за резких колебаний температуры воздуха происходила неоднократная заморозка-разморозка сырья, что влияло на сахаристость корнеплода и сохранность его верхнего слоя. Сильные различия в качестве сырья вносили сложности в обработку соков и приводили к повышенному расходу вспомогательных материалов. Осложняли работу и введенные санкции, в частности, возникли трудности с поставками матриц для грануляторов жома, сообщил «Продимекс».



В середине февраля Союзроссахар сообщал, что в России завершается переработка сахарной свеклы урожая 2022 года, на тот момент было переработано 43,2 млн т. Производство сахара достигло почти 5,9 млн т, что на 450 тыс. т (8,2%) больше, чем на аналогичную дату 2022 года.



По данным Национальной Товарной Биржи на 22 февраля, расчетные цены на сахар с НДС составили 53,7 тыс. руб./т в Центральном федеральном округе и 53,3 тыс. руб./т — в Приволжье. 13 февраля они были на уровне 52,9 тыс. руб./т и 53,16 тыс. руб./т соответственно.



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