Минэкономразвития раскритиковало предложенные правила локализации на рынке семян

Минсельхоз планирует работать только с локализованными иностранными производителями семян Bayer

Минэкономразвития считает предложенные Минсельхозом пути локализации производства семян в России избыточной нагрузкой для бизнеса. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник, знакомый с заключением ведомства на проект постановления правительства «Об утверждении правил локализации производства семян сельскохозяйственных растений на территории России». По его словам, оценка документа показала, что выдвинутые решения не обоснованы и противоречат закону «Об обязательных требованиях в России».



Проект постановления предусматривает критерии для локализации производства семян, включая наличие земельных участков, питомника и лабораторного комплекса для молекулярно-генетических исследований, а также выполнение скрещиваний полного цикла. Предполагается, что организации с иностранным участием будут допускаться к деятельности только при соблюдении критериев локализации производства.



Критерии локализации включают выращивание сортов и гибридов сельскохозяйственных растений из оригинальных и элитных семян, созданных в России, или переданных иностранными участниками российским и организациям с иностранным участием. Также необходимо наличие земельных участков для выпуска семян и производственных мощностей для их подготовки, подработки и калибровки.



Организации с иностранным участием могут быть допущены к этой деятельности при соблюдении критериев локализации производства. Российские и организации с иностранным участием должны ежегодно до 1 марта предоставлять в Минсельхоз план по организации локализации производства семян сельскохозяйственных растений, соответствующий системе критериев.



Министерство планирует работать только с локализованными иностранными производителями семян, пишет «Интерфакс». Если компании не заинтересованы в локализации, они не будут иметь возможности работать на российском рынке. Источник агентства также сообщает, что, по мнению Минэкономразвития, в документе содержатся избыточные обязательства, запреты и ограничения для физических и юридических лиц, которые могут привести к ненужным расходам.



В середине марта первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе парламентских слушаний комитета Госдумы по аграрным вопросам сказала, что Россия будет работать только с локализованными на территории страны поставщиками семян. «Мы не против того, чтобы работать с иностранными компаниями, но мы хотим, чтобы иностранные компании нормально локализовались в нашей стране. А не так, как это было по тракторам и комбайнам, когда мы думали, что у нас высокая локализация, а оказалось, что это не так, — подчеркнула Лут. — Мы хотим, чтобы у нас все от зародышевой плазмы было в стране, чтобы они передавали нам технологии, обучали наших людей. Рынок у нас хороший, работать с нами интересно».



Директор Института права и развития ВШЭ-Сколково, научный руководитель Центра технологического трансфера​ (ЦТТ, подразделение ВШЭ) Алексей Иванов ранее говорил «Агроинвестору», что в России не созданы нормальные условия для легального ввоза семян для селекционных программ. С одной стороны, заявляется о потребности в глубокой локализации и ввозе чистых линий, с другой — поставить их в Россию очень сложно.



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