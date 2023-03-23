В прошлом году урожай подсолнечника в России составил 16,4 млн тонн flickr.com

Аграрный комитет Госдумы предлагает обнулить экспортную пошлину на подсолнечник. Это даст возможность снять излишнее ценовое давление на сельхозпроизводителей и в перспективе предотвратить снижение посевов агрокультуры, рассказал «Агроинвестору» заместитель председателя комитета Николай Гончаров. «Это позволит продать избыток сырья на внешний рынок, снизит давление на внутренние цены, и сельхозпроизводители смогут получить необходимые средства на проведение полевых работ», — уверен Гончаров. Он добавил, что комитет готовит соответствующее обращение в правительство.



За предыдущие три недели к 22 марта цены на подсолнечник снизились с 30 тыс. руб./т до 20 тыс. руб./т, привел данные он. Причина в том, что недавно присоединенные к России Луганская и Донецкая народные республики в этом сезоне в силу сложной геополитической ситуации поставляли свою продукцию на наш рынок по очень низким ценам — 10-15 тыс. руб./т, поясняет он. Многие переработчики закупили сырье по таким ценам и сейчас полностью обеспечены подсолнечником.



В то же время урожай подсолнечника в России в прошлом году был высоким (около 16,4 млн т, согласно Росстату), и наши сельхозпроизводители сейчас не знают, куда сбывать сырье, говорит Гончаров. «По тем ценам, по которым подсолнечник продавали аграрии из ЛНР и ДНР, наши растениеводы просто не могут продавать свою продукцию: иначе получится, что по урожаю прошлого года они отработали себе в убыток. Сельхозпроизводители и так почти ничего не заработали на пшенице», — добавляет он.



У аграриев Ростовской области, по информации депутата, запасы семечки на складах составляют 350 тыс. т. Примерно такая же ситуация у растениеводов Краснодарского края и Ставрополья. «По законам экономики, превышение предложения над спросом на 2% снижает цену на 30%, именно это сейчас произошло, — подчеркивает Гончаров. — Хранить сырье долго производители не смогут».



Масложировой союз ранее отмечал, что в феврале начали расти объемы реализации подсолнечника, по данным Росстата, они достигли 905,2 тыс. т, что на 8,1% больше, чем в феврале прошлого года. При этом запасы семечки в сельхозорганизациях на начало текущего месяца оцениваются в 2,5 млн т (+49% к прошлому году). Стоимость подсолнечника в последние месяцы снижается. Это, как ранее пояснял «Агроинвестору» исполнительный директор союза Михаил Мальцев, следствие падения цен на подсолнечное масло в Черноморском регионе на 15% за последние два месяца.



Согласно мониторингу аналитической компании «ПроЗерно», средняя цена на подсолнечник в Европейской части России в прошлую пятницу находилась на уровне 27 тыс. руб./т с НДС или 24,5 тыс. руб./т без НДС. Неделей ранее цена семечку была на 1,3 тыс. руб./т выше, сказал «Агроинвестору» гендиректор компании Владимир Петриченко. «Сейчас снижение цен продолжается. По нашим оценкам, семечка кондиционного качества без НДС с элеватора продается за 21-24 тыс. руб./т», — уточнил эксперт. Он не исключает, что некоторые производители могут фиксировать цену и на уровне 20 тыс. руб./т без НДС, правда, скорее всего, речь идет о цене на хозяйстве на маслосемена не самого лучшего качества.



Если не предпринять меры, то растениеводческая отрасль столкнется с серьезными проблемами, и в итоге аграрии будут сокращать посевы подсолнечника, предупреждает Гончаров. Сейчас, по его наблюдениям, из-за того, что сельхозпроизводители не могут продать свою продукцию, им не на что проводить яровой сев подсолнечника, а это в перспективе может обернуться проблемой для всей масложировой отрасли.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

