ИКАР: в этом сезоне Россия станет ведущим мировым экспортером подсолнечного масла

Перерабатывающие мощности загружены примерно на 70% Е. Егоров

В этом сезоне Россия станет ведущим мировым экспортером подсолнечного масла. Об этом на XIV международной конференции «Где маржа 2023» рассказал гендиректор Института аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.



Темпы поставок на внешние рынки подсолнечного масла в этом году у наших предприятий близки к рекордным. «И хотя пока рекордными они не являются, в этом сезоне Россия впервые за всю историю станет ведущим мировым экспортером подсолнечного масла», — прогнозирует эксперт.



По итогам сезона-2022/23 в мире ожидается рекордный урожай масличных, а значит и рекордное их предложение. «Соответственно, продолжается снижение мировых цен на масла — на FOB они каждую неделю на $5-10 сползают вниз», — отметил Рылько.



Российский рынок масличных будет развиваться под влиянием трех значимых трендов, обратил внимание руководитель ИКАР. Первый — рост производства, второй — госрегулирование, которое препятствует свободной торговле масличными на мировом рынке, третий — ввод в эксплуатацию значительного количества новых перерабатывающих мощностей на всей территории России.



В нашей стране по итогам 2022 года снова было рекордное производство сои и рапса. «Пока мы не понимаем, каким будет итоговое производство подсолнечника и льна, — уточнил Рылько. — Эти агрокультуры все еще вывозятся с полей». Пока ИКАР прогнозирует урожай подсолнечника на уровне прошлого года — 15,7 млн т, а льна — около 1,65 млн т — по словам Рылько, это «немыслимо высокий показатель».



«Производство масличных и растительных масел — экспортоориентированная история, — обратил внимание Рылько. — Это видно по подсолнечнику, который в виде масла мы больше экспортируем, чем потребляем внутри страны. Рапсовое масло вообще преимущественно идет на внешние рынки. Масличный лен пока мы тоже в основном экспортируем, причем в виде сырья, однако в ближайшее время будут вводиться в эксплуатацию заводы по его переработке». В этом сезоне за счет рекордного урожая наша страна впервые экспортирует больше сои, чем ввезет, также обратил внимание Рылько.



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев в ходе конференции рассказал, что в этом сезоне у маслопереработчиков впервые появилась стабильная маржа, поскольку рынок сырья защищен экспортными пошлинами. «Рекордный урожай масличных должен бы был привести и к рекордному производству масел, однако все идет к тому, что глобальных рекордов, которых мы ожидали с учетом переходящих остатков прошлого сезона, к сожалению, не будет, — отметил он. — Сельхозпроизводители продолжают придерживать урожай». По прошествии пяти месяцев сезона загрузка мощностей переработчиков составляет около 70%. «А значит, через месяц мы физически не сможем справиться с переработкой всех остатков масличных», — опасается он. Это может привести к тому, что к началу следующего сезона переходящие запасы вырастут еще сильнее по сравнению с началом текущего сельхозгода и будут давить на рынок.



В 2023 году будут введены в эксплуатацию новые мощности по переработке масличных, также выйдут на полную мощность новые предприятия, которые были запущены в прошлом году, что приведет к дополнительному спросу на сырье для переработки. На горизонте четырех-пяти лет загрузка новых мощностей, по прогнозам ИКАР, потребует дополнительно 1-2 млн га посевов масличных.



В этом году площади под масличными ИКАР прогнозирует примерно на уровне прошлого года. Они могут составить 17,98 млн га, тогда как в 2022-м масличными было засеяно 17,8 млн га. «Радикальных изменений ни в структуре, ни в количестве не будет. Из-за того, что маржа производства масличных снижается из-за пошлин, увеличение их посевов будет, скорее, формальным», — пояснил Рылько.



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