Производитель масла «Олейна» продал свой бизнес в России

Рынок растительных масел России является конкурентным, при этом есть тенденция к консолидации рынка вокруг крупнейших игроков Е. Разумный

Американский агротрейдер Bunge, производивший растительные масла под торговыми марками «Олейна», Ideal и «Масленица», закрыл сделку по продаже российского бизнес. Об этом говорится в сообщении на русскоязычном сайте компании. С 3 февраля, когда сделка была официально закрыта, ООО «Бунге СНГ» продолжило производство и продажу растительных масел на заводе в Воронежской области под контролем нового собственника. Все реквизиты организации остались без изменения. Название компании изменят в ближайшее время. Информации о новом владельце в ЕГРЮЛ пока нет.



О планах продать свой бизнес в России компания сообщила в сентябре прошлого года. Тогда на сайте Bunge говорилось, что покупателем станет контролирующий акционер Exoil Group Карен Ванецян. Источник «Интерфакса» сказал, что сделка — это личная инвестиция Ванецяна, она будет завершена по окончании стандартных процедур, включающих одобрение регулирующих органов.



МЭЗ Bunge в сельском поселении Колодезянское Воронежской области был открыт в 2008 году, компания вложила в производство $130 млн.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что Карен Ванецян является наиболее вероятным покупателем активов Bunge. «Исходя из этого, получается, что произошла сделка слияния и поглощения: иностранный собственник продал актив другому российскому собственнику. Это в рамках как мировых тенденций, так и наших текущих времен. Я думаю, что на обеспечении мощностей и выпуске продукции это никак не отразится — завод будет работать, и с точки зрения технологий ничего не изменится», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко. Он также обращает внимание на то, что важный нюанс сделки — торговые марки. Так как у Exoil Group их нет, компания постарается оставить за собой бренды, под которыми работала Bunge, чтобы развиваться в новом для себя сегменте. «Это важно, когда у кого-то нет собственной торговой марки», — добавляет эксперт.



Перспективы воронежского актива «Бунге СНГ» зависят от планов нового владельца, считает аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова. «Так как Exoil Group занимается трейдингом, переработкой, перевалкой и логистикой зерновых и масличных культур, можно предположить, что деятельность актива “Бунге СНГ” будет комплементарной бизнесу Exoil Group», — отмечает она.



По данным сайта Exoil Group, производственные мощности компании позволяют перерабатывать 640 тыс. т подсолнечника и выпускать 290 тыс. т масла в год. Завод Bunge в Воронежской области рассчитан на переработку 540 тыс. т сырья и производство более 200 млн бутылок подсолнечного масла в год. То есть, объем бизнеса Exoil Group может увеличиться вдвое, если, конечно, покупателем является эта компания. «Рынок растительных масел России является конкурентным, при этом есть тенденция к консолидации рынка вокруг крупнейших игроков», — считает Буйлакова.



Доля «Бунге» на розничном рынке составляет 8%, и с этим показателем компания занимала четвертое место. Первое — «Юг Руси» (25%), второе «Эфко» (14%), третье — «Благо» (10%), пятое — «Русагро» (4%), остальные 39% принадлежат региональным МЭЗам, следует из данных Масложирового союза. Руководитель отраслевого объединения Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что эти доли довольно стабильны и на протяжении многих лет почти не меняются. «Рынок потребления давно сложился и поделен, на протяжении как минимум пяти лет в рознице в бутылке ежегодно реализуется примерно 1,2 млн т масла, плюс-минус 40 тыс. т», — добавляет он.



По мнению аналитика информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилла Лозового, вероятнее всего, существенных изменений в работе компании после смены собственника ожидать не стоит. Она продолжит заниматься выпуском растительного масла и его реализацией, тем более что сырьевой потенциал у Воронежской области и Центрального федерального округа в целом очень высокий. Так, в прошлом году в Воронежской области было собрано более 1,1 млн т подсолнечника (в ЦФО— 3,4 млн т) и скорее всего, весной эта оценка вырастет, поскольку, по информации OleoScope, уборочные работы продолжались в регионе вплоть до конца января. «Аграрии пробуют собирать подсолнечник, но погода препятствует. Оставшийся урожай, вероятнее всего, соберут весной, когда растения оттают и высохнут», — добавляет эксперт.



Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина ранее говорила «Агроинвестору», что в случае, если популярные марки масла уйдут с российского рынка вслед за владельцем, команде Ванецяна помимо затрат на покупку самого завода придется прорабатывать вопрос продвижения продукции на рынок. Конкуренция за место на полке в ритейле в данном сегменте очень высока, а это не только значительные инвестиции, но и наличие компетенций на этом рынке. У группы Exoil уже есть активы и как следствие — опыт работы на этом рынке. Поэтому Корягина считает, что менеджмент Exoil Group с задачей справится. Если же Exoil Group вместе с производством приобретает и права на эти торговые марки, то покупается готовый бизнес с выстроенной сбытовой логистикой, и главная задача менеджмента в этом случае «не трогать то, что работает». По мнению Корягиной, в этом случае группа может резко нарастить свою долю на рынке и выйти в лидеры: на этом устоявшемся рынке возможны трансформации.



Холдинг Exoil Group продает готовую продукцию, выпущенную за МЭЗе в Липецке, в России и за рубежом, основной объем идет на экспорт. Ключевыми потребителями масла на внешнем рынке являются крупнейшие международные компании — ADM, Glencore, Alfa Trading и другие. Размер активов консолидированного баланса по состоянию на январь 2022 года составил 15,6 млрд руб., выручка группы компаний холдинга за сезон-2021/22 составила 26,6 млрд руб.



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