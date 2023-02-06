«Астон» начал строить МЭЗ в Оренбургской области

Общая стоимость проекта составит 12 млрд рублей бузулук.рф

В Бузулуке Оренбургской области началось строительство маслоэкстракционного завода. Инвестором выступает компания «Астон», сообщила пресс-служба Минсельхоза. Предполагается, что после выхода на полную мощность предприятие сможет перерабатывать 2 тыс. т маслосемян в сутки. Кроме того, на заводе будут построены элеваторы мощностью единовременного хранения 10 тыс. т подсолнечника и 16 тыс. т шрота, а также маслобаковое хозяйство с объемом хранения 20 тыс. т.



Инвестиции в проект уже составили более 2 млрд руб., отметил Минсельхоз. Общая стоимость проекта составит 12 млрд руб. Соглашение о реализации проекта было подписано летом 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме. В прошлом году начались демонтажные работы на территории будущего завода, завезена часть необходимого оборудования, сообщает администрация Бузулука. Сейчас на площадке будущего завода проходит забивка испытательных свай. Основной строительный цикл начнется в марте этого года. Пусконаладочные работы и ввод предприятия в эксплуатацию запланированы на конец 2024-го. Ожидается, что на заводе будет создано более 300 рабочих мест. В «Астоне» не ответили на запрос «Агроинвестора».



Изначально строительство МЭЗа планировалось начать в 2022 году, ввести завод в эксплуатацию — в 2023-м. Производство будет безотходным. В частности, экстракционный шрот подсолнечника применяется как корм животных и птицы, лузга может быть использована в качестве топлива для ТЭЦ. В планах развития предприятия — производство бутилированного масла под местным брендом.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько ранее говорил «Агроинвестору», что подобные проекты либо ориентированы на экспортные рынок, либо замещают объемы внутри страны. «Условно, даже если товар был продан на внутреннем рынке, из другого места он все равно пойдет на экспорт», — объяснял эксперт.



МЭЗ в Бузулуке также планировала построить ГК НМЖК. Компания рассчитывала инвестировать в проект 23,4 млрд руб. Предполагалось, что комплекс из МЭЗа, элеватора для масличных культур, элеватора для шрота и маслобакового хозяйства будет рассчитан на 1 млн т сырья, производство до 450 тыс. т растительного масла и 390 тыс. т высокопротеинового шрота в год. Также предполагалось производство фасованного растительного масла в потребительской таре — 125 тыс. т в год, майонезов и соусов — 80 тыс. т в год. НМЖК выступала за открытую конкурентную процедуру при отборе проекта по строительству в регионе мощностей по переработке масличных культур и производству продукции из растительных масел.

