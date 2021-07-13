НМЖК построит комплекс по переработке масличных за 23,4 млрд рублей

Запуск первой очереди проекта запланирован на 2023 год НМЖК

Нижегородский масло-жировой комбинат (НМЖК) в конце 2021 года в городе Бузулук Оренбургской области планирует начать строительство крупнейшего в макрорегионе интегрированного комплекса по глубокой переработке масличных. Предприятие также будет выпускать майонезы, майонезные соусы и растительное масло, сообщила пресс-служба предприятия. Инвестиции составят более 23,4 млрд руб. Строительство комплекса планируется без привлечения бюджетных средств.



Запуск первой очереди производственного комплекса запланирован на 2023 год, второй — на конец 2025-го. Ежегодно комплекс будет перерабатывать до 1 млн т сырья — подсолнечника и других масличных, производить до 450 тыс. т растительного масла и 390 тыс. т высокопротеинового шрота, уточнила пресс-служба компании. Масло будут фасовать в бутылки для розничной продажи — 125 млн штук в год. Плюс — выпуск майонезов и соусов — около 200 млн упаковок в год. Это будет одно из крупнейших майонезных производств на Южном Урале.



Гендиректор НМЖК Алексей Масленников сказал, что в соответствии с существующей процедурой компания подала проект с необходимым пакетом документов на рассмотрение в Минэкономразвития области. «Нам известно о подписанном меморандуме между компанией «Астон» и правительством области о намерении строительства в Бузулуке маслоэкстракционного завода. Но, насколько нам известно, это был меморандум о намерениях, окончательного решения по площадке пока не принято, — отметил Масленников. — Поэтому мы рассчитываем, что региональные власти сбалансированно подойдут к решению и рассмотрят нашу заявку на конкурентной основе с учетом ожидаемых от реализации проекта эффектов для области, в том числе и для города Бузулука».



По словам гендиректора НМЖК, существуют разные механизмы рассмотрения таких заявок — на заседании инвестиционного совета или через торги. «Мы думаем, что наш проект обладает конкурентными преимуществами и может внести больший вклад в экономику региона», — прокомментировал он. Масленников также напомнил, что НМЖК последовательно реализует в Оренбургской области долгосрочную инвестиционную программу — с 2012 года в производственно-логистический кластер Сорочинск-Бузулук уже вложено более 10 млрд руб. Кроме того, в регионе успешно функционирует Сорочинский маслоэкстракционный завод, реализуются долгосрочные партнерские программы с более чем 1 тыс. фермерских хозяйств области. Проект в Бузулуке находится в высокой степени готовности, компания готова приступить к его реализации сразу после выделения земельного участка, добавил Масленников.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отметил, что, очевидно, заявление НМЖК - напоминание региональным властям о том, что у этой компании есть свой план по развитию переработки и сырьевой зоны в регионе. У НМЖК уже есть крупное современное предприятие в Оренбургской области, ресурсы которой по производству подсолнечника не безграничны. В любом случае понятно, что двум заводам в Бузулуке не бывать, говорит он.



Старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова сказала «Агроинвестору», что Оренбургская область нуждается в крупных проектах для развития региона. Тем не менее, любые сельскохозяйственные проекты там требуют очень взвешенного подхода, считает эксперт. «Регион имеет не самые выгодные условия для ведения растениеводства, в том числе по сравнению с Татарстаном и Башкортостаном, и не самое удачное местоположение с точки зрения сбыта. Поэтому даже уже реализованные проекты имеют весьма спорную экономику, — прокомментировала Козлова. — Безусловно, нацеленность на экспорт — это оптимально. Вероятность выхода на европейские рынки в силу массы причин можно оценить как низкую, наиболее перспективными могут быть азиатские рынки. При наличии соглашений о намерениях с поставщиками/покупателями проект может иметь перспективы».



В июне, согласно данным Росстата, потребительские цены на подсолнечное масло были на историческом максимуме — 122,27 руб./кг в Оренбургской области, 131,33 руб./кг — в целом по России. При этом цены продолжают расти более высокими темпами, чем общий уровень инфляции (+27,5% в России в годовом выражении в июне, +27,7% — в Оренбургской области, сравнила аналитик Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина. Эксперт сказала «Агроинвестору», что в условиях повышения цен на продовольствие стратегически важно развивать подобные производства — увеличение предложения будет способствовать стабилизации цен, не говоря уже о пользе с точки зрения обеспечения занятости населения в регионе, развития экспорта, освоения технологий производства не сырья, но продукта переработки.



Однако сейчас существует и много факторов риска для таких проектов, продолжает Каныгина. «Так, нестабильная государственная политика создает серьезные риски для функционирования подобных предприятий: в условиях постоянной смены «правил игры», например, путем регулирования розничных цен на то же подсолнечное мало или введения экспортных пошлин, сложно оценить окупаемость и рентабельность производства, — рассуждает эксперт. — Кроме того, производители должны учесть, что в целом затраты предприятий пищевой промышленности существенно выросли за последний год, получить маржу в первые годы, возможно, будет сложно. Не стоит забывать и о дорогой логистике — сейчас транспортные расходы высокие даже для перевозок между регионами, не говоря уже о налаживании экспортных поставок».



Старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин сказал «Агроинвестору», что основной риск нового предприятия НМЖК - это обеспеченность сырьем. Вся Оренбургская область в среднем производит 1 млн т масличных в год, то есть 100% заявленной мощности проекта. При этом загрузка мощностей маслоэкстракционных заводов в последние годы не превышала 60%, только в 2020 году увеличившись до 70-75%, поэтому инициация подобных проектов вызывает вопросы, отметил он. «Эти же вопросы будут и у банков при рассмотрении кредитных заявок. С учетом неопределенности в отрасли, вызванной экспортными пошлинами как на масличные, так и на подсолнечное масло, банки будут считать подобные проекты достаточно рискованными, вследствие чего я невысоко оцениваю шансы одобрения кредитных заявок на подобные проекты, — говорит Никиточкин. — При этом российский рынок подсолнечного масла давно насыщен (российское производства более чем в два раза больше емкости рынка), поэтому потенциал реализации продукции исключительно экспортный, который при этом достаточно велик». По мнению эксперта, более целесообразным видятся проекты модернизации/расширения существующих мощностей НМЖК.

