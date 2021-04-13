Проект «Содружества» в Курской области подорожал до 28 млрд рублей

Мощность переработки предприятия составит 2 млн т масличных в год Комитет информации и печати Курской области

Группа «Содружество» планирует расширить проект строительства маслоэкстракционного завода в Курской области, сообщает «Коммерсантъ».



В ходе совещания в администрации региона губернатор Роман Старовойт дал поручение проработать вопрос подписания соглашения с компанией на строительство второй очереди предприятия. Глава области добавил, что подписание носит формальный характер, потому что решение принято, пишет издание. Плановую мощность МЭЗа предполагается увеличить с 1 млн т переработки сои, рапса и подсолнечника в год до 2 млн т. Стоимость строительства вырастет с 20 млрд руб. до 28 млрд руб. «Это будет крупнейшее в Европе предприятие подобного рода. Ключевое предприятие не только для Касторенского района, не только востока Курской области — в целом для нашего региона», — приводит «Коммерсантъ» слова Старовойта.



Группа «Содружество» заявила о намерении построить в Курской области предприятие по переработке масличных в 2018 году. Изначально инвестиции в проект оценивались на уровне 12,2 млрд руб. Завод должен был выпускать 85 тыс. т соевого масла и 300 тыс. т соевого шрота, 200 тыс. т подсолнечного масла и 200 тыс. т жмыха в год. Позже параметры проекта были скорректированы.



По информации администрации Курской области, первую очередь завода планируется запустить в третьем квартале 2021 года. Сейчас завершаются работы по устройству фундаментов ключевых производственных объектов, устанавливаются металлоконструкции силосного корпуса, экстракционного и подготовительного цехов, начат монтаж и установка технологического оборудования. В ходе реализации второй очереди подрядная организация приступила к забивке свай. В целом комплекс будет перерабатывать одновременно 6 тыс. т масличных в сутки. Основным сырьем для предприятия является соя, но также будут перерабатываться подсолнечник и рапс.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что увеличение мощности с 1 млн т до 2 млн т — достаточно крупное. «Завод будет работать на разных масличных, что поможет компании найти сырье», — прокомментировал он. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что шаг «Содружества» по расширению проекта абсолютно целесообразен, с точки зрения потребности европейской части России в продуктах переработки масличных. «Конечно, будут сложности, они есть всегда. Во-первых, запуск такого проекта будет не одномоментным, а постепенным. Это необходимо для того, чтобы сырьевая база подтянулась к уровню перерабатывающих мощностей, сказал эксперт «Агроинвестору». — Сейчас в целом в ЦФО производится более 2 млн т сои, а исходя из имеющихся мощностей различных холдингов, нужно чтобы сырья было хотя бы 4 млн т. Моментально это сделать невозможно».



По мнению старшего менеджера группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максима Никиточкина, основная и очевидная сложность этого завода — его обеспечение сырьем. В Курской области собирается только около 600 тыс. т сои ежегодно. Если учесть все выращиваемые объемы сои в соседних областях (Белгородская, Брянская, Воронежская, Липецкая и Орловская), то валовой сбор сои в 2020 году составил около 1,1 млн т, причем этот показатель не увеличивается последние три года, сказал он «Агроинвестору». Урожаи рапса совсем не велики (400 тыс. т в 2020 году на шесть указанных регионов). Таким образом, продолжает Никиточкин, завод придется дозагружать за счет подсолнечника и, возможно, импорта сои, что может быть не очень экономически целесообразно. При этом уже существует серьезная конкуренция за подсолнечник между действующими МЭЗами, уровень загрузки которых составляет в среднем 50-60%, добавил он.



«Курские аграрии готовятся к реализации этого проекта, увеличивают площади посевов под масличные культуры», — отметил заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев (цитата по сообщению администрации региона). По словам Владимира Петриченко, выращивание сои и подсолнечника на данный момент привлекательнее, чем работа с зерновыми, несмотря на все пошлины и ограничения. «Вопрос только в севообороте и технологиях. По сое мы видим довольно серьезный потенциал, для подсолнечника он близок к исчерпанию, так как его доля в севообороте в ряде регионов пробила все рекомендованные уровни», — считает эксперт.



По мнению Никиточкина, объемы производства сои в ЦФО будут расти, скорее всего, по контрактному производству с «Содружеством», но вряд ли они удвоятся. Значительного роста валового сбора подсолнечника он не ожидает, в частности из-за ограничений севооборота. «В лучшем случае в шести вышеуказанных областях будет собрано 3,5-3,7 млн т подсолнечника в ближайшие годы (при максимуме 3 млн т в 2019 году), то есть это вряд ли позволит загрузить МЭЗ «Содружества» на 100%», — оценивает он.

