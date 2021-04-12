Богдановичский комбикормовый завод диверсифицирует производство

Богдановичский комбикормовый завод Богдановичский комбикормовый завод

Богдановичский комбикормовый завод (Свердловская область, крупнейший независимый комбикормовый завод России, согласно рейтингу «Агроинвестора») через один-два года начнет перерабатывать рапс и сою, а через три-пять лет планирует построить в Сибири мощности по производству комбикормов для рыб. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry рассказал генеральный директор предприятия Константин Сизиков. Он отметил, что диверсификация будет проходить с сохранением выпускаемых сейчас объемов продукции.



Компания планирует вложить в цех по переработке рапса и сои около 150-200 млн руб., еще 200 млн руб. в этом году будет инвестировано в сокращение цепочки производства, рассказал Сизиков. «Мы сначала производим белково-витаминный концентрат, потом по конвейерам перемещаем его в производственный цех и там делаем комбикорм, — объяснил Сизиков. — В этом году мы добавили новые весовые модули и бункеры и вскоре весь процесс выпуска комбикорма перенесем сразу в производственный цех». Это позволит сократить технологическую цепочку и убрать возможные контаминации, при этом производство белково-витаминных концентратов увеличится в два раза.



Сизиков отметил, что на сегодняшний день мощности предприятия полностью загружены, завод производит комбикорма для всех видов животных, премиксы, белково-витаминные концентраты. «В прошлом году мы выпустили 337 тыс. т комбикормовой продукции, в этом году планируем выйти на 350 тыс. т. У завода разные покупатели — как крупные (более 10 тыс. т в месяц) и средние (до 1 тыс. т), так и небольшие фермерские хозяйства», — рассказал Сизиков.



Константин Сизиков, гендиректор Богдановичского комбикормового завода Мы отметили, что спрос на корма в мешках среди населения повышается. Я думаю, что люди стали меньше ездить за границу, плюс падают доходы, поэтому жители России стали содержать больше животных в личных подсобных хозяйствах. Однако если раньше люди покупали самые дешевые корма, то сейчас они стали покупать товар подороже, который дает максимальную отдачу.

Он также обратил внимание на рост стоимости сырья во втором полугодии 2020 года, за счет чего дорожает конечная продукция. Чтобы избежать значительного повышения цен, компании приходится снижать свою рентабельность. Если обычно она составляла порядка 5%, то в прошлом году уменьшилась до 3%. «Мы держим максимально полные запасы сырья, примерно на два месяца вперед, чтобы не так резко повышалась в цене наша продукция», — сказал Сизиков, также отметив, что завод старается снижать производственные издержки. Например, предприятию удалось уменьшить расход энергии и газа на тонну комбикорма на 10%. Однако цена на сырье каждый месяц повышается, и приспособиться к ситуации сложно, на данный момент это самая главная проблема отрасли, потому что сырье в стоимости комбикорма составляет 90%, отметил гендиректор предприятия.



«Богдановичский комбикормовый завод» был сдан в эксплуатацию в 1988 году с проектной мощностью 1 тыс. т в сутки. Начиная с 1996 года на предприятии было начато полное техническое перевооружение производства. На сегодняшний день завод, по собственным данным, обеспечивает до 50% объема потребления комбикормов Свердловской области. Продукция поставляется в хозяйства Свердловской, Пермской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Омской, Томской, Новосибирской областей, а также в Удмуртию, Башкортостан и Татарстан.

