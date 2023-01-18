Mars планирует продать завод соусов в Подмосковье

Завод производит соусы под брендами Dolmio и Ben’s Original

Американская компания Mars ищет покупателей на завод соусов в Луховицах Московской области, пишет «Коммерсант» со ссылкой на копию презентации для инвесторов. Комплекс включает производственную линию мощностью 20 тыс. т соусов в год, на границе территории есть железнодорожная ветка. Бренды в сделку не входят, говорят источники издания. Актив оценивается продавцом в 370 млн руб.



Собеседник газеты считает, что Mars решил продать предприятие, так как российские активы больше не приносят компании прибыли. Завод, который выставили на продажу, производит соусы под брендами Dolmio и Ben’s Original. Американская компания также владеет брендами Mars, Snickers, Milky Way, Bounty, Twix и другими. Компания управляет десятью фабриками в России. По итогам 2021 года выручка группы в стране составила 155,48 млрд руб., увеличившись на 11,4%. Чистая прибыль упала на 5,8% до 17,2 млрд руб.



В марте 2022 года Mars объявил о приостановке импорта и экспорта в Россию на фоне начала специальной военной операции на Украине. В том числе американская компания приостановила новые инвестиции в местный бизнес.



Партнер компании «НЭО Центр» Игорь Мытник сказал «Агроинвестору», что актив может быть интересен с точки зрения производственной площадки для расширения портфеля продукции или наращивания объемов выпуска уже существующего ассортимента. По его словам, одним из факторов привлекательности предприятия для инвесторов может быть его географическое расположение в московском регионе и близость к крупному рынку сбыта с минимальным транспортным плечом. Актив может заинтересовать крупных и средних игроков рынка соусов, пищевой и масложировой продукции: «Эфко», «Нэфис», «Эссен», «Русагро» и других, считает Мытник.



Учитывая, что продается только имущественный комплекс, и его расположение в 130 км от Москвы, однозначно можно сказать, что заявленная цена продажи достаточно высока, говорит старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова.



Она отметила, что комплекс представляет собой участок в 9,6 га и 7,2 тыс. кв. м строений с оборудованием. При этом, по данным Росреестра, зарегистрировано всего одно капитальное здание очистных сооружений (370,6 кв. м), а площадь участка явно избыточна. По словам Козловой, мощностей по выпуску соусов в России в целом достаточно. По ее мнению, без продажи брендов актив может заинтересовать только крупные холдинги в случае роста рынков сбыта или выхода с новой маркой, так как сопряжение оборудования не всегда возможно.



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