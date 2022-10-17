Минсельхоз: заводы Danone в России работают в обычном режиме

Французская компания откажется от контроля над своим бизнесом в России Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

По информации Минсельхоза, заводы Danone в России продолжают работу в обычном режиме, рабочие места сохраняются, продукция поступает на рынок, сообщил «Интерфакс». Ранее французская компания сообщила, что приняла решение отказаться от контроля над своим бизнесом по производству молочной продукции в России. «Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной стабильности локального бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров», — пояснила компания. Бизнес по выпуску детского питания на заводе «Истра — Нутриция» под марками Nutrilon, «Малютка» и «Малыш» трансакция не затронет.



Руководство завода компании Danone в Липецкой области не планирует закрытие предприятия или приостановку его деятельности, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Молочный комбинат «Липецкий» входит в структуру Danone с 2010 года, предприятие может перерабатывать до 550 т молока в сутки. Казанский филиал Danone - комбинат «Эдельвейс» - тоже работает в обычном режиме, сообщил РИА «Новости» представитель Минсельхозпрода Татарстана. Компания перерабатывает в регионе 200 т молока в сутки.



Производство продукции на заводе Danone в Самаре продолжается, решения о дальнейшей деятельности примет новый собственник, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона. По его информации, «в ближайшие несколько месяцев изменений в деятельности не предвидится». Филиал Danone в Курганской области не планирует изменений в режиме работы молочного комбината и сокращения сотрудников, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона со ссылкой на предприятие.



На российском рынке Danone присутствует с 1992 года и продает продукцию под брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Bio Баланс», «Актуаль», «Смешарики», Alpro, Bebelac, «Тёма», Nutrilon, «Малютка», Evian. Разрешит ли Danone использовать компании, которая получит контроль над бизнесом, международные бренды — Activia, Danone, Alpro — пока неизвестно. По итогам 2021 года чистая прибыль «Данон Россия» составила 8,85 млрд руб., «Данон Трейд» - 1,43 млрд руб.



Согласно рейтингу, подготовленному «Союзмолоко», компанией Streda Consulting и агентством Milknews, по итогам 2021 года Danone стала крупнейшим производителем молочных продуктов в России, объем ее продаж составил 122,7 млрд руб. На втором месте в списке была PepsiCo («Вимм-Билль-Данн») со 107,8 млрд руб., на третьем — «Молвест» с 38,5 млрд руб.



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