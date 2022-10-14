Danone откажется от контроля над молочным бизнесом в России

За первые девять месяцев 2022 года на бизнес EDP Russia приходилось около 5% от чистых продаж Danone​ Е. Разумный

Французская компания Danone сообщила об отказе от контроля над своим бизнесом по производству молочной продукции в России. «Сегодня Danone объявляет о решении начать процесс передачи эффективного контроля над бизнесом “Основные молочные продукты и продукты на растительной основе” (EDP) в России. Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной стабильности локального бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров», — сообщается на сайте Danone. Компания не уточнила, кто может получить ее активы, но указала, что после закрытия сделки, подлежащей одобрению регуляторами, произойдет деконсолидация бизнеса Danone EDP в России. Сделка по выходу из этого бизнеса может привести к списаниям в размере до 1 млрд евро.



В начале весны компания сообщала, что не намерена уходить с российского рынка, однако уже несколько дней спустя заявила, что приостановит все инвестиционные проекты в России, сохранив производство молочной продукции и детского питания. При этом в апреле импорт воды Evian и растительных напитков под брендом Alpro был приостановлен. Также в апреле источники Reuters утверждали, что компания все же рассматривает выход с российского рынка на фоне санкций, анонсированных после публикаций из украинского города Бучи. Тогда Danone ответила, что ее позиция не изменилась: компания не намерена уходить из России, хотя «все варианты остаются в силе».



По информации Bloomberg, в марте глава международного подразделения Danone Вероник Пенкиенати-Бозетта в своей служебной записке для коллег писала, что полный уход из России не заставит Владимира Путина остановить военную спецоперацию на Украине, вместо этого активы Danone «будут конфискованы и перейдут под контроль российской администрации, а все выгоды достанутся новым собственникам из России»​.



За первые девять месяцев 2022 года на бизнес EDP Russia приходилось около 5% от чистых продаж Danone. В России компания представлена брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Bio Баланс», «Актуаль», «Смешарики», Alpro, Bebelac, «Тёма», Nutrilon, «Малютка». По информации на сайте компании, в России у Danone 18 предприятий, на них работает более 10 тыс. человек.

По словам гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, Danone является публичной компанией, и обо всех своих действиях она должна предупреждать акционеров, именно поэтому было сделано данное заявление. «В данные момент нет понятного механизма, как будет реализовано это намерение — через механизм передачи менеджменту или поиск стратегического инвестора — и когда это может быть сделано», — приводит слова Белова Telegram-канал «Молочные новости». Он также уточнил, что потребителя данное заявление не затрагивает: компания продолжает операционную деятельность, заводы работают, рабочие места сохранены, идут бесперебойные поставки продукции.



Глава компании Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что оценить перспективы дальнейшего развития активов компании в России сложно: конкретные шаги выхода из бизнеса Danone не уточнила. «Но мне кажется, что это сильно заблаговременное предупреждение, потому что никакие сроки не уточняются <...>. Я сомневаюсь, что компания будет продавать свой бизнес в России: зачем вкладывать миллиарды долларов в него, чтобы потом продать? Такой вариант теоретически возможен, но кто сможет купить бизнес Danone в России, с учетом того, что они его оценили в 1 млрд евро?», — рассуждает эксперт.



Однако, по мнению аналитика ФГ «Финам» Анны Буйлаковой, активы компании могут быть интересны крупным производителям сырого молока с точки зрения вертикальной интеграции производства. Также покупкой могут заинтересоваться агрохолдинги для диверсификации портфеля. «Danone может последовать примеру компаний, передавших контроль над бизнесом, но сохранивших за собой право выкупить доли обратно, как это сделали McDonald’s или Renault», — прокомментировала она «Агроинвестору». По мнению Груздева, более вероятен вариант не продажи, а передачи активов российскому менеджменту, как это было сделано, например, с Tetra Pak. Под деконсолидацией, скорее всего, подразумевается выделение российского подразделения из международной группы Danone, так все заводы компании в стране работают под одним юрлицом, заключил он.

