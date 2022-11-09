Поставки соусов в торговые сети могут сократиться из-за проблем с упаковкой

Ухудшение внешнего вида упаковки не влияет на качество соусов packsoftplastic.ru

Масложировой союз предупредил торговые сети о рисках снижения поставок майонеза, кетчупа и других соусов. Проблема возникла из-за ухудшения качества упаковки Doy pack — мягких пластиковых пакетов. Иностранные клеи, ранее использовавшиеся для производства тары, попали под санкции, а замены, появившиеся на рынке, оказались ненадлежащего качества. Об этом союз сообщил замминистра промышленности и торговли Виктору Евтухову, пишут «Известия».



В письме союза говорится, что производители недовольны действиями сетей, которые в ответ на ухудшение качества упаковки Doy pack стали увеличивать штрафные санкции и возвращать партии товара. При поставках продукции происходит расслоение верхнего слоя упаковки, что приводит к образованию на ней складок, помятостей и ухудшению внешнего вида, поясняет союз. При этом он заверяет, что на качестве соусов это никак не сказывается.



Союз попросил Евтухова взять ситуацию под контроль и попросить торговые сети не отказываться от реализации продукции в проблемной упаковке, не производить отбраковку и не применять к производителям штрафные санкции. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «Известиям», что ситуация никак не скажется на потребителях, а в течение двух месяцев производители упаковки смогут наладить качество.



Поскольку для импортозамещения упаковки и налаживания технологических циклов по работе с новыми материалами, поступающими из дружественных стран, нужно время, могут возникать некоторые визуальные дефекты, не влияющие на сохранность и качество продукта, прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. «Мы рассчитываем как на понимание со стороны розничных сетей в плане приемки и не выставления штрафов, так и лояльность покупателей в этом вопросе, иначе это может сказаться на фактическом наличии товаров на полке», — отметил он.​



Условия сотрудничества с торговыми сетями предусматривают серьезные санкции за любые недочеты продукции, в том числе связанные с товарным видом упаковки, пояснил директор брендового дивизиона «Эфко» Евгений Шулепов. «В текущей ситуации в целом от таких штрафов и даже возврата готовой продукции не застрахован ни один производитель. А это не только репутационные потери, но и затраты на обратную логистику», — отметил он. «Эфко» принимает все необходимые меры, чтобы предотвратить проблему, сказал Шулепов «Агроинвестору». Уже доработаны чек-листы приемки упаковки для поставщиков, увеличен срок валидации новых партий упаковки, чтобы удостовериться в ее качестве и провести дополнительные испытания материалов, закладывается дополнительное время на наладку фасовочного оборудования.



Руководитель практики управленческого консалтинга группы «Деловой профиль» Олег Пахомов сказал «Агроинвестору», что из более чем 120 предприятий, специализирующихся на производстве упаковки в России, около 70 выпускают упаковку Doy pack. По словам эксперта, проблемы с ее качеством есть только у тех, кто внес изменения в технологию производства, в состав используемого сырья и материалов без надлежащих испытаний и сертификации готовой упаковки. Поэтому, говорит Пахомов, решением проблемы пищевиков мог бы стать поиск новых поставщиков упаковки надлежащего качества.



С другой стороны, многие компании не ограничиваются использованием только одного вида упаковки, дифференцируя каналы ее поставок. Например, кетчуп на прилавках магазинов представлен в Doy pack, в ПЭТФ таре и в стеклянных бутылках. «Переход к использованию нового вида упаковки требует от предприятий пищевой промышленности дополнительных капитальных затрат. Здесь можно было бы рассчитывать на господдержку», — считает Пахомов.



При возврате торговыми сетями товара в ненадлежащей упаковке производители терпят убытки и подвергаются штрафам. Но именно производители товара несут ответственность за надлежащее качество выпускаемой ими продукции и имеют право требовать возмещений с поставщиков некачественной упаковки, подчеркнул Пахомов. Он считает, что минимизировать потери должна была бы помочь служба внутреннего контроля качества производителя пищевой продукции.



Курс на сокращение использования Doy pack диктуется в основном экологическими проблемами, которые возникают при утилизации этой упаковки, продолжает эксперт. Ее не принимают в переработку из-за остатков содержавшейся в ней продукции, а использованная упаковка идет на полигон ТБО или сжигается. При этом Пахомов добавляет, что переход на другой тип упаковки скажется на себестоимости продукции, и в итоге — на конечной цене на полках магазинов, поскольку упаковки Doy pack имеют технологические преимущества перед другими типами расфасовки при производстве и перевозке товара.



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