Поэкземплярный учет маркированной молочной продукции отсрочат на полтора года

Постановление правительства — часть плана кабмина по обеспечению устойчивости экономики М. Стулов

Внедрение технологий поэкземплярного учета молочной продукции в рамках обязательной маркировки переносится на полтора года — с 1 декабря 2023-го на 1 июня 2025 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Эта технология должна была прийти на смену объемно-артикульному учету, который позволяет проследить путь партии продукции. Поэкземплярный учет дает возможность контролировать путь каждой упаковки молочной продукции от конвейера до полки магазина, говорится в пояснительной записке к документу на сайте кабмина.



Также постановление предусматривает перенос сроков вывода из оборота путем розничной продажи маркированных мороженого, сыра и продукции с несколькими сроками хранения с 1 июня на 1 сентября 2022 года. По мнению правительства, отсрочка необходима участникам рынка, чтобы успеть завершить подготовку к переходу в условиях ограничений, вызванных внешними санкциями. Новое постановление — часть плана кабмина по обеспечению устойчивости экономики.



Внедрение поэкземплярного учета молочной продукции — это не только серьезная статья затрат для любого перерабатывающего предприятия, но еще и сложная работа с точки зрения настройки оборудования и подготовки всех производственных линий, прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор «Молочного комбината Энгельсский» (входит к ГК «Белая Долина») Вадим Коноплев. «Наиболее сложным в этапе поэкземплярного учета (агрегации) является направление логистики, — отмечает он. — Даже с учетом того, что не все торговые точки принимают продукцию групповыми упаковками, возникает огромное количество нерешенных на сегодня вопросов поэкземплярной сдачи продукции в магазин. Потребуется либо формирование палета на каждую точку, либо проведение разагрегации в машине при сдаче продукции (при условии наличия интернета и хорошо обученного водителя-экспедитора). Однозначно, существенно возрастет стоимость логистики». Лучшим решением для производства и логистики Коноплев считает отмену этапа агрегации и как первый шаг к этому — отсрочку поэкземплярного учета до 2025 года.



В конце марта сообщалось, что Минпромторг решил пока не запускать эксперименты по маркировке новых категорий товаров, но продолжить уже начатую работу, однако ведомство было готово пересмотреть сроки вступления обязательных требований по некоторым видам маркируемых товаров, в частности молочной продукции и воды. Тогда же Минсельхоз предложил компенсировать производителям молочной продукции 70% затрат на оборудование для маркировки, купленное в 2021—2023 годах.



Кроме того, правительство отложило до 1 декабря 2023 года введение обязательной маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Ранее предполагалось, что они должны будут начать маркировать молочную продукцию с 1 декабря 2022 года. Также до 1 декабря 2023 года организации общественного питания, образовательные учреждения, детские сады и больницы, которые закупают молочную продукцию или бутилированную воду для собственных нужд, освобождаются от необходимости направлять информацию об этом в систему мониторинга маркировки.

