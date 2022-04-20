Barilla приостановит инвестиции в России

Компания пришла в Россию в 2009 году Е. Разумный

Итальянская Barilla Group, мировой лидер по производству пасты, заявила о приостановке инвестиций в России, говорится в сообщении компании. Этому не помешал даже рост выручки ООО «Барилла Рус» (российская дочка Barilla) в 2021 году на 17,4% до 9 млрд руб., пишет «Интерфакс».



В июне 2020 года Barilla Group заявила о планах вложить 130 млн евро в строительство первой в Восточной Европе мельницы по производству муки из твердых сортов пшеницы и второй завод по выпуску пасты в России. Предприятия планировалось возвести в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Ступино Квадрат» в Московской области. У компании уже есть фабрика по производству хлеба и пасты в подмосковном Солнечногорске мощностью около 200 т в сутки.



Соглашение о возведении комплекса было заключено в октябре 2018 года в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Подписи под документом поставили губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент Barilla Group Гвидо Барилла.



В декабре 2020-го Barilla начала реализацию проекта. Предполагалось, что мельница будет перерабатывать около 680 т зерна в день, или примерно 161,3 тыс. т в год. Ее запуск был намечен на четвертый квартал 2022 года, инвестиции оценивались в 4 млрд руб. В ноябре прошлого года компания получила статус резидента ОЭЗ. На какой стадии находится реализация проекта — не уточняется.



«Барилла Рус» входит в состав итальянской Barilla Group. Она была основана в 1877 году, сейчас компания представлена более чем в 100 странах. Кроме макаронных изделий она выпускает лепешки, соусы, хлебцы и печенье. В 2009 году компания пришла в Россию. На заводе концерна в подмосковном Солнечногорске производится четыре вида хлеба и 20 видов пасты, всего около 50 тыс. т продукции в год.

