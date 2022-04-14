Иностранные поставщики начали возвращать авансы за оборудование для АПК

Кредиты, которые были использованы на возвращенные авансовые платежи, могут быть направлены на покупку оборудования в других странах или на внутреннем рынке М. Карнаухова

Иностранные поставщики начали возвращать авансы за заказанное оборудование для АПК, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Елену Фастову. По ее словам, в основном речь идет об оборудовании для переработки сельхозпродукции. Теперь заказчики ищут новых поставщиков из дружественных стран, например в Китае, или планируют закупки российских аналогов.



Фастова отметила, что речь идет в основном об оборудовании для тех, кто строит молочные заводы или фермы, где оборудование импортное. «Это точечные инвестиционные проекты, которые реализует в основном крупный бизнес, который хотел построить что-то современное», — сказала она, добавив, что большого числа возврата авансов нет.



Минсельхоз, в свою очередь, проработал порядок, в соответствии с которым кредиты, которые были использованы на возвращенные авансовые платежи, могут быть направлены на покупку оборудования в других странах или на внутреннем рынке. С Минфином этот порядок уже предварительно рассмотрен, отмечает «Интерфакс».



Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев сказал «Агроинвестору», что в отрасли свиноводства случаи с возвратом авансов тоже встречаются, причем не только за оборудование. «Также речь идет о животных, которые уже были оплачены, в частности, из Дании. Деньги уже вернулись, Минсельхоз принял во внимание эту проблему и сейчас ее решает», — подчеркнул он.



По словам исполнительного директора Национального кормового союза Сергея Михнюка, в кормовой отрасли таких проблем не наблюдается. «Все, что было смонтировано, уже готово. Остальные сейчас этим не занимаются. Я знаю случай, где были рассчитаны проектные мощности и были заказы, которые были заморожены со стороны заказчика», — рассказал он «Агроинвестору».



Михнюк уточнил, что, как правило, оборудование поставляется для модернизации или новых проектов, которые всегда долго строятся. «Если бы было ясно, на каком этапе сейчас сложности, можно было бы понять общую картину. Если дело в первоначальном авансе, значит компании идут в некий антироссийский бан, если это второй-третий авансы, дело может быть в том, что иностранные компании боятся не исполнить свои обязательства в силу определенных факторов», — рассуждает Михнюк. По его словам, российского оборудования для кормовой отрасли сейчас достаточно.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что в тепличной отрасли пока не было замечено ни одного случая возврата авансов. «Однако если такая проблема есть, это очень плохо. Это стопроцентная остановка проектов, и когда они будут возобновлены — неясно», — считает эксперт.

