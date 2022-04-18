Производители продовольствия просят власти не запрещать въезд транспорта из ЕС

Для перестройки логистики и поиска новых партнеров потребуется много времени М. Стулов

Ассоциации производителей продуктов питания обратилиьс к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не запрещать ввозить в страну пищевые ингредиенты на фурах из Европы, сообщил «Коммерсантъ» . Они отметили, что сырье для производства продуктов питания наряду с медикаментами не включили в пятый пакет санкций Евросоюза. Однако бизнес опасается, что российское правительство ответит на решение ЕС запретить российским и белорусским фурам въезд в европейские страны. В своем письме ассоциации отметили, что пищевая отрасль уже ощущает на себе последствия рестрикций и рискует полностью остаться без импортных ингредиентов.



По информации издания, письмо подписали руководители Союза производителей пищевых ингредиентов, Ассоциации производителей пива, «Союзмолока», «Руспродсоюза», «Союзнапитков». Они обратили внимание, что уже сейчас европейские перевозчики отказываются от доставки грузов в Россию. Если кабмин введет контрсанкции, то начнется конфискация фур с необходимыми ингредиентами, опасаются производители продуктов.



Источник «Коммерсанта» также сообщил, что европейские поставщики ввозят ингредиенты в Россию через другие страны, избегая границы Польши и Белоруссии. Из-за этого выросла стоимость логистики. Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что на данный момент производители продовольствия и так испытывают большие сложности с транспортировкой сырья, ингредиентов и необходимого оборудования. «Нарушена логистика поставок, машины из России и Беларуси разворачивают, суда в порты не пускают, по фурам из Европы текущий рост цен в евро составляет от 50% до 100% к прошлому году, — рассказал он. — Однако в случае изменения существующей логистической инфраструктуры ситуация только усугубиться. Для перестройки логистики и поиска новых партнеров потребуется значительное количество времени, что может привести к разрыву товаропроизводящей цепочки».



При этом российские производители ингредиентов не смогут полностью заменить выпадающее сырье. «Есть сырье, по которому компании на 100% зависят от европейского импорта, в случае с ферментными премиксами, используемыми в производстве напитков и кормов, доля поставок из ЕС достигает 60%», — рассказал «Коммерсанту» один из производителей.



Также о серьезной импортозависимости говорят производители безалкогольных напитков и представители пивоваренной отрасли. В частности, из-за рубежа завозятся концентрированные соки, в том числе для детского питания; пивоваренная отрасль пока не может обойтись без импортного хмеля, солода и дрожжей. В случае введения Россией зеркальных санкций произойдет сокращение ассортимента и объемов производства.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что сейчас наблюдаются очереди из фур в 80 км. Все они стремятся выехать за пределы ЕС, и есть риск того, что они могут быть задержаны и национализированы. «В этом отношении политика нашего государства вполне рациональна и преследует цели, которые выгодны России», — считает он.



По словам Корбута, риски того, что Россия может остаться без импортных ингредиентов, вполне обоснованы. «Мы находимся в такой ситуации, что быстро изменить направление поставок технически сложно. Здесь есть вполне естественная логистическая проблема, которую необходимо решать. Государство и бизнес этим занимаются. Поэтому на переходный период ограничительные меры с нашей стороны были бы нерациональны», — заключил он.

