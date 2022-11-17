В Ростовской области перенесены сроки строительства двух МЭЗов

Перенос сроков реализации проектов связан со сменой поставщиков оборудования «Агропрайм»

Сроки строительства двух маслоэкстракционных заводов компаний «Агропрайм» и «Светлый» в Ростовской области с общими инвестициями в 6,7 млрд рублей переносятся. Причиной стала смена поставщиков оборудования, пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского. На заседании совета по инвестициям при губернаторе области он отметил, что вопросы доставки оборудования в Россию уже решаются.



О том, что «Агропрайм» и «Светлый» планируют построить в Ростовской области МЭЗы, сообщалось в октябре прошлого года. Соглашения о взаимодействии с администрацией региона при их возведении были подписаны на агропромышленной выставке «Золотая осень».



«Агропрайм» планирует возвести МЭЗ мощностью 1 тыс. т в сутки в селе Троицком Неклиновского района. Озвученные инвестиции в проект оценивались в 3,3 млрд руб. Гендиректор компании Александр Алимов пояснял, что на заводе планируют выпускать сырое масло, шрот и топливные гранулы (пеллеты). Выход на стройплощадку должен был состояться до конца 2021 года.



«Светлый» планировал вложить 3,4 млрд руб. в строительство МЭЗа в станице Мальчевской Миллеровского района до конца 2023 года, запуск первой очереди был намечен на январь следующего года. Мощность предприятия по переработке подсолнечника должна составить 600 т в сутки. Завод будет выпускать нерафинированные растительные масла. Новые сроки запуска предприятия не уточняются.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут в октябре говорил «Агроинвестору», что основным рыночным риском при строительстве МЭЗов является госрегулирование, но есть и глобальные риски: период очень высоких цен на растительные масла, вероятно, подошел к концу, и внешние рынки будут более конкурентными. А переработка в любом случае ориентируется именно на экспорт, потому что внутренний рынок и так насыщен, и его потребности невелики, добавлял он.



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