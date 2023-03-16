Минсельхоз: Россия будет работать только с локализованными зарубежными производителями семян

Зарубежные селекционеры опасаются за сохранность своих интеллектуальных прав и не смогут быстро перестроиться под новые требования Pixabay

Россия будет работать только с локализованными на территории страны поставщиками семян, сказала первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе парламентских слушаний комитета Госдумы по аграрным вопросам. «Мы не против того, чтобы работать с иностранными компаниями, но мы хотим, чтобы иностранные компании нормально локализовались в нашей стране. А не так, как это было по тракторам и комбайнам, когда мы думали, что у нас высокая локализация, а оказалось, что это не так, — подчеркнула Лут (цитата по ТАСС). — Мы хотим, чтобы у нас все от зародышевой плазмы было в стране, чтобы они передавали нам технологии, обучали наших людей. Рынок у нас хороший, работать с нами интересно».



При этом компании, которые не хотят сотрудничать на таких условиях, не будут работать на российском рынке. «У нас было уже много переговоров, компании готовы выходить именно с таким подходом к локализации с самого начала. И это очень важно. Может быть, это не то, к чему мы быстро стремились, но сейчас мы надеемся это получить», — добавила она.



Основным инструментом развития селекции и частично генетики является Федеральная научно-техническая программа (ФНТП), созданная в 2017 году. По словам Лут, Минсельхоз двигался поступательно, стараясь не рушить рынок, но, поскольку с прошлого года отношения с иностранными партнерами поменялись, пришлось изменить стратегию. Если раньше развитие отрасли шло органически, то «теперь всем надо дружно ускоряться», потому что отсутствие технологий и зависимость от иностранных технологий недружественных стран — это очень опасно, отметила Лут.



Она пояснила, что ряд иностранных компаний повели себя «некрасиво». «Основная компания, которая ушла с рынка, — это Corteva c сортом семян Pioneer. Она ушла, все свернула, свои сорта оставила в реестре и пытается завозить свои сорта в нашу страну. Соответственно, делать это они будут недолго, потому что эти сорта, скорее всего, мы вместе с Госсорткомиссией исключим из реестра», — сказала замминистра.



Гендиректор семеноводческой компании «Штрубе Рус» Олег Ткаченко отмечает, что закон о локализации еще не принят, поэтому говорить о том, как его исполнять, пока преждевременно. «Для иностранных компаний, в том числе и нашей, российский рынок очень интересен, но нужно понимать, что селекция и семеноводство — это про долгосрочные перспективы, и нельзя просто взять и перенести в Россию исходные линии и начать работать по-новому. Поэтому мы за то, чтобы подход был более профессиональным, была расписана какая-то программа хотя бы на десять лет», — прокомментировал он «Агроинвестору». То есть, по его мнению, комфортным был бы поэтапный переход на новые правила работы.



Еще один вопрос — передача исходных линий в Россию. «Это сложный и долгий процесс, но кто за них будет отвечать? Как будет проводиться электрофорез белков, какие будут гарантии для селекционеров на их исходный материал?», — рассуждает Ткаченко. Ведь этот материал, объясняет он, является ядром бизнеса, и, если им кто-то будет обладать, тогда и уникальность продукта может потеряться. Нужны «железные гарантии» того, что при передаче исходного материала в Россию он не будет через какое-то время поставляться в другие страны с пренебрежением правами разработавших его селекционеров. «Вопросов на сегодняшний день очень много. Для локализации нужно выращивать кадры, делать лаборатории, приводить в порядок институты. Если делать все это одномоментно, то получится бардак. Следует подходить к этому вопросу только с долгосрочной перспективы», — уверен Ткаченко.



В целом, по его словам, тренд на локализацию в стране идет с 2014 года, в том числе «Штрубе Рус» раньше все семена импортировала, сейчас же более 30% семян подсолнечника размножается в России, в следующем году этот показатель превысит 60%. Но это небыстрый процесс. «Мы бы и больше семян размножали здесь, но у нас недостаточно компаний, которые занимаются семеноводством профессионально, то есть оказывают услуги по размножению, — говорит Ткаченко. — Некоторые хозяйства готовы предоставить такого рода услуги, но нужна пространственная изоляция для размножения подсолнечника, а с этим опять возникают вопросы. Опять же, если говорить о подсолнечнике, то семена желательно размножать в южных регионах, но в этом году наблюдается дефицит площадей для размножения подсолнечника в этих регионах, и цена за размножение выросла существенно». Также, продолжает он, для семеноводства зачастую требуется полив, и таких полей тоже недостаточно.



Российский рынок интересен иностранным семеноводческим компаниям ввиду его объема, но любые изменения в правилах работы должны быть поэтапными, а селекционеры при передаче своих исходных линий должны иметь защиту своих интеллектуальных прав. Без соблюдения этих условий, каким бы интересным рынок не был, для крупных международных компаний, которые работают по всему миру, возникает риск утраты своей интеллектуальной собственности, что может существенно превышать выгоду от работы на российском рынке, заключил Ткаченко.



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