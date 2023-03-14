В 2022 году в России существенно выросло производство нишевых сельхозкультур

Посевы нишевых культур продолжат расширяться ГК «Прометей»

В 2022 году российские аграрии существенно нарастили производство так называемых нишевых культур. В большей степени это связано с отсутствием госрегулирования на этих рынках, сказал «Интерфаксу» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.



По словам эксперта, площади под нишевыми культурами незначительные, но по ряду культур достигнуты рекордные показатели. Сославшись на данные Росстата, он рассказал, что сбор зернобобовых составил 4,6 млн т против 3,2 млн т в 2021 году. По словам Рылько, это рекордный показатель с 1990 года, когда было собрано 4,9 млн т. В том числе урожай гороха также стал самым высоким в новой истории России — 3,6 млн т против 3,2 млн т в 2021 году.



Площади под зернобобовыми в 2022 году расширились до 2,3 млн га с 2 млн га годом ранее, в том числе под горохом — с 1,4 млн га до 1,6 млн га. При этом их доля в общей посевной площади выросла с 2,6% до 2,8%, в том числе гороха — с 1,8% до 2%. Нута в прошлом году было собрано 467,9 тыс. т против 312,9 тыс. т в 2021-м, чечевицы — 257,9 тыс. т против 176,1 тыс. т, люпина — 105,5 тыс. т против 69,7 тыс. т, вики — 138 тыс. т против 91,1 тыс. т, фасоли — 10,3 тыс. т против 6,99 тыс. т соответственно. Также увеличилось производство нишевых масличных культур. Так, сафлора собрано 222,2 тыс. т против 151,4 тыс. т в 2021 году, горчицы — 182,8 тыс. т (144,6 тыс. т), рыжика — 34,5 тыс. т (21,1 тыс. т).



Рылько считает, что ряд культур имеют потенциал для того, чтобы «вырваться» из категории нишевых. В качестве примера он привел масличный лен, который долго был нишевой культурой, а в последние годы стал одной из четырех основных масличных. По данным Росстата, сбор масличного льна в прошлом году вырос до рекордных 1,7 млн т с 1,2 млн т в 2021-м. Площади под ним в 2022 году расширились с 1,5 млн га до 2,1 млн га.



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что из-за отсутствия пошлины выращивание нишевых масличных культур, особенно льна, действительно становится более привлекательным. Производство масличного льна за последний год увеличилось более чем в два раза, рыжика и сафлора — в 1,5 раза. «Скорее всего, этот тренд сохранится. При этом, в случае существенного роста доли производства нишевых масличных культур в общей массе, логично расширение регуляторных мер на эти масличные культуры для зашиты сектора внутренней переработки», — считает он.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут подтвердил, что нишевые культуры пользуются все большей популярностью. По его мнению, эта тенденция будет продолжаться и дальше по двум причинам. «Во-первых, любая диверсификация деятельности снижает уровень рисков — как природно-климатических, так и экономических. Во-вторых, регулирование рынка со стороны государства ограничивает возможность получения доходов на основных культур», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Он отметил, что соя и рапс раньше считались нишевыми культурами, а сейчас — базовыми, исходя из объемов их производства. Кроме того, большим спросом стали пользоваться чечевица и горох. По словам Корбута, внутренний спрос на последние ограничен, но имеет хороший экспортный потенциал, вывоз этих культур сейчас увеличивается, идет процесс формирования каналов сбыта и логистики. Он добавил, что объемы производства отечественных семян для нишевых культур не велики, в основном они импортируются, однако это не критично.



По мнению Корбута, в перспективе в России будут расширяться посевы горчицы, также возможен некоторый рост площадей под сафлором. «Также через определенное время “выстрелит” люцерна, так как это очень хорошая экспортная культура. Китай закупает сено из нее на сотни миллионов долларов», — заключил Корбут.



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