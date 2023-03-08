Сельхозорганизации увеличили объем внесения минудобрений в 2022 году

Прогнозируемый объем приобретения минеральных удобрений российским АПК в 2023 году составляет 5,6 млн тонн «ФосАгро»

В 2022 году сельхозорганизации внесли 3,43 млн т минудобрений (в действующем веществе, д.в.), что на 2,6% больше, чем в 2021-м, следует из данных Росстата. В том числе под сельхозкультуры внесено 3,39 млн т против 3,31 млн т годом ранее. Самыми популярными оставались азотные удобрения, которых было внесено 2,16 млн т против 2,08 млн т в 2021-м. На втором месте по распространенности фосфорные удобрения, включая фосфоритную муку. Их внесение снизилось и составило 722 тыс. т против 748 тыс. т годом ранее. Внесение калийных удобрений выросло с 482 тыс. т до 511 тыс. т.



По данным Минсельхоза России, прогнозируемый объем приобретения минеральных удобрений российским АПК в 2023 году составляет 5,6 млн т д.в. «Благодаря ресурсам минеральных удобрений, накопленным аграриями в прошлом году, и ритмичным поставкам продукции с начала этого года, на сегодняшний день обеспечено уже 34% от этого объема, — рассказали «Агроинвестору» в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). — Мы уверены, что производители обеспечат отечественных аграриев минеральными удобрениями в полном объеме. Мы также надеемся, что сельхозпроизводители приобретут весь объем минеральных удобрений, включенный в план Минсельхоза на этот год».



Российский АПК был и остается стратегическим и приоритетным рынком для индустрии минеральных удобрений, о чем ярко свидетельствует динамика поставок продукции на внутренний рынок, ранее говорил «Агроинвестору» президент РАПУ Андрей Гурьев. По его словам, прошлый год запомнится ставшим уже традиционным досрочным (еще в октябре) выполнением производителями увеличенного Минсельхозом плана годовых поставок удобрений для отечественных аграриев. «Сейчас в рабочем режиме идут поставки под весенний сев, крупные потребители формируют заявки уже и на осенние полевые работы», — рассказывал президент РАПУ в феврале.



​Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин ранее сообщал, что потребление минеральных удобрений в России в ближайшие годы увеличится до 8 млн т (в д.в.). По его словам, это позволит достичь уровня внесения минеральных удобрений порядка 80 кг/га в целом по стране, в то время как сейчас вносится около 60 кг/га.



Сами аграрии объемы использования минудобрений пока в основном не сокращают, но все говорят о росте затрат на них. Агрохолдинг «Степь» не снижает нормы внесения, поскольку это может негативно отразиться на количестве и качестве урожая, сейчас объемы потребления стабильны и соответствуют агрономическим нормам, говорил гендиректор компании Андрей Недужко. Резкий скачок цен на удобрения произошел еще в 2021 году, напоминает он. Тогда стоимость фосфорных позиций увеличилась в два раза, азотных — на 70%. В 2022-м произошла дальнейшая индексация цен, с 1 сентября они поднялись на 5-10%. «Но мы успели закупить основной объем нужных нам удобрений до сентябрьского подорожания», — уточнял топ-менеджер.



«Если говорить про объемы закупок, то особенных изменений у нас нет», — рассказывал директор по закупкам ГК «АгроТерра» Артур Паронян. Хотя из-за поздней уборки некоторые виды удобрений группе пришлось оставить на хранении для следующего сезона, а некоторые — докупить. В целом структура приобретения в компании не изменилась, но в этом году были добавлены новые продукты, например стимуляторы и аминокислоты, а также увеличен объем потребления иных микроудобрений, поскольку они показывают хорошие результаты на опытных полях холдинга. В целом стоимость минудобрений в сезоне-2022/23 в пересчете на гектар выросла на 30-40%, отмечал Паронян.



А вот ГК «Агротех-Гарант» (Воронежская, Белгородская области) объем применяемых минудобрений сократила уже в прошлом году: по разным агрокультурам снижение составило от 10 до 15%. «В 2023-м также придется немного “ужаться” — на 5-7%», — говорил президент группы Сергей Оробинский. Рост цен на удобрения по ряду позиций за прошлый год превысил 40%. Таким образом, если в 2021-м затраты на них составляли 10,6 тыс. руб./га озимой пшеницы, то в 2022-м даже при снижении нормы внесения увеличились до 12,2 тыс. руб./га.



Но снижение норм внесения сразу же негативно сказалось на качестве полученного зерна, акцентирует внимание руководитель. Так, если ранее доля пшеницы третьего класса с высоким содержанием клейковины доходила в среднем по хозяйствам до 50% от общего объема собранного зерна, то в урожае 2022 года составила всего 3%. «К сожалению, реальная экономика производства не позволяет закупать больше удобрений, так что мы рискуем и в будущем получать зерно с низким содержанием клейковины, цена на которое и спрос на рынке значительно меньше», — сетует Оробинский.



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