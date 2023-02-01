В 2022 году аграрии закупили на 16% больше минеральных удобрений

В этом году аграриям необходимо 5,6 млн тонн минеральных удобрений PublicDomainFiles.com

Российские аграрии в 2022 году увеличили закупки минеральных удобрений на 16% год к году — до 5,8 млн т (в пересчете на 100% питательных веществ — д.в.) с учетом накопленных ресурсов. В физическом весе отечественные производители поставили на 27% больше продукции, чем в 2021 году, сообщила пресс-служба Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) со ссылкой на данные Минсельхоза.



Производство основных видов минеральных удобрений в 2022 году увеличилось на 3% в физическом весе. В то же время производство хлористого калия снизилось на 35%, что стало следствием сокращения экспортных возможностей отечественных компаний из-за антироссийских санкций, отметили в РАПУ. Использование этого вида удобрений в российском сельском хозяйстве крайне незначительно (2-3%).



По данным Минсельхоза, благодаря ресурсам минеральных удобрений, накопленным аграриями в прошлом году, на сегодняшний день обеспечено уже 20% от прогнозируемого объема приобретения 5,6 млн т д.в., заявленного российским АПК на 2023 год, говорится в сообщении РАПУ. «Мы надеемся, что производители обеспечат отечественных аграриев минеральными удобрениями в полном объеме. Мы также ожидаем, что сельхозпроизводители приобретут весь объем минеральных удобрений, включенный в план Минсельхоза», — приводятся в сообщении РАПУ слова президент ассоциации Андрея Гурьева.



В ассоциации также рассказали о вызовах, с которыми отрасль минудобрений столкнулась в 2022 году. Это санкционное давление и отказ от работы с экспортерами российских минудобрений по ряду направлений со стороны зарубежных портов, перевозчиков, банков и страховщиков. «Тем не менее, большинство крупных российских производителей, способные гибко действовать в меняющихся рыночных условиях, смогли переориентировать свои поставки на потребителей дружественных стран», — говорится в сообщении.



В РАПУ отметили, что санкционные барьеры наносят значительный урон глобальной продовольственной безопасности. «Мы полагаем, что необходимо хотя бы частично разморозить рыночные механизмы сбыта агрохимической продукции. Мы также поддерживаем развитие биржевых торгов минеральными удобрениями и предложение СПбМТСБ засчитывать объемы биржевых продаж во исполнение годового плана поставок минеральных удобрений российским потребителям», — сообщили в ассоциации. За последние девять лет в производство минудобрений в России было вложено около 1,8 трлн руб., что обеспечило рост объемов выпуска почти на треть.



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