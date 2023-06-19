В этом году на поддержку АПК будет направлено 483 млрд рублей А. Гордеев

С 2024 года Минсельхоз объединит компенсирующую и стимулирующую субсидии для предприятий АПК. Это связано с достижением опережающих показателей Доктрины продовольственной безопасности по производству ряда продуктов, рассказала «Российской газете» замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Сейчас компенсирующую субсидию выдают на поддержание достигнутых показателей «на голову скота, на гектар, на тонну», а стимулирующую — на развитие отраслей, которые регионы определили для себя приоритетными.



Сельское хозяйство в России — это развивающаяся отрасль, и мер господдержки тут всегда не хватает, сказала «Агроинвестору» гендиректор «Интерагро» Екатерина Бабаева. По ее словам, предприятия, которые пользуются этими мерами, заявляют о сложности их получения. «Если хозяйство уже ведет определенную деятельность, оно может получить субсидию, а если оно планирует делать что-то новое, то господдержку не дают. Например, так случается, если компания планирует построить с нуля овощехранилище и заняться переработкой», — сказала Бабаева.



Она считает, что стимулирующей поддержки крайне не хватает отрасли овощеводства защищенного и открытого грунта. По ее словам, до прошлого года посевные площади под овощами уменьшались, поэтому производителям не помешала бы господдержка на увеличение площадей. В целом эта отрасль нуждается в стимулировании, уверена Бабаева.



Она также отметила, что в ряде регионов уровень обеспеченности овощами достаточно низкий, так как их выращивание бывает невыгодно из-за высокого роста затрат на электроэнергию — проще завезти из других регионов. «В целом инициатива похвальная, но хотелось бы, чтобы каждая отрасль рассматривалась отдельно с учетом ее экономического положения и особенностей», — подчеркнула Бабаева.



В 2023 году общая сумма поддержки АПК выросла с первоначальных 445 млрд руб. до 483 млрд руб., уточнила Фастова. В конце мая Минсельхоз принял решение увеличить лимиты субсидий на льготное краткосрочное кредитование на 2,4 млрд руб. до 18,9 млрд руб. Это сопоставимо с уровнем освоения прошлого года. Также на 0,5 млрд руб. увеличен лимит на инвестиционное кредитование для заемщиков, относящимся к малым формам хозяйствования, в том числе для их обеспечения необходимой техникой и оборудованием.



С 2023 года в России вступили в силу новые правила предоставления господдержки АПК. В частности, были внесены изменения в порядок предоставления компенсирующей и стимулирующей субсидий, а также возмещения прямых понесенных затрат. В компенсирующей субсидии упрощен расчет лимитов на страхование, добавлено новое направление использования субсидий на живую массу КРС не старше 24 месяцев и уточнены показатели по приобретению племенного молодняка.



В стимулирующей субсидии изменен принцип расчета лимитов по приоритетам, используются отчетные значения показателей и исключены ограничивающие коэффициенты. Перераспределение средств между приоритетными направлениями в текущем году допускается не более двух раз. В состав получателей включены самозанятые граждане, ведущие ЛПХ. Также были добавлены два новых направления в правила по предоставлению субсидий на компенсацию части прямых понесенных затрат: объекты по производству кормов для аквакультуры и приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции.



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