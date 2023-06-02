На поддержку АПК в этом году направят более 370 млрд рублей

В прошлом году агросектор дополнительно получил около 80 млрд рублей господдержки М. Стулов

На поддержку агросектора в этом году будет направлено 372,7 млрд руб. Об этом сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на итоговом заседании Коллегии Минсельхоза России. В прошлом году на господдержку АПК выделили около 425 млрд руб. Впервые стали доступны меры поддержки ЛПХ, появились короткие льготные кредиты на приобретение сырья для малых хозяйств, новые гранты, рассказала глава ведомства.



Кроме системных мер господдержки отрасли в связи с новыми вызовами в прошлом году принимались необходимые решения по дополнительному финансированию — порядка 80 млрд руб. было дополнительно направлено на льготное кредитование аграриев и системообразующих предприятий, напомнил Патрушев. На прямую поддержку производителей зерна было выделено 20 млрд руб., 2,35 млрд руб. получила хлебопекарная промышленность.



Кроме производства продукции АПК в прошлом году продолжались мероприятия по развитию сельских территорий — на соответствующую госпрограмму было направлено свыше 51 млрд руб., привел данные министр. «В прошлом году появилась госпрограмма “Земля” - ее финансирование в 2022-м составило почти 24 млрд руб.», — добавил глава Минсельхоза.



В этом году сохранены все основные механизмы поддержки аграриев, а также внедрен ряд нововведений. В частности, субсидия производителям КРС на килограмм реализованного молодняка, причем наиболее эффективные производители молока при получении субсидий могут рассчитывать на повышающий коэффициент. В рамках возмещения части понесенных капзатрат появилась компенсация затрат на оборудование для маркировки молочной продукции и строительство объектов по производству кормов для аквакультуры. В рамках льготного кредитования теперь доступны инвесткредиты на строительство и модернизацию мощностей для производства лечебного питания. Кроме того, увеличен срок кредитования для предприятий по производству заквасок и компонентов для детского питания. Также льготные кредиты могут получать самозанятые личные подсобные хозяйства.



Сейчас аграрии заканчивают яровой сев, и уже в этом месяце в некоторых регионах стартует уборка озимых. По прогнозам Минсельхоза, урожай зерна в этом году составит не менее 123 млн т, включая 78 млн т пшеницы. Производство масличных ожидается на уровне 26 млн т, сахарной свеклы -более 41 млн т.



Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Безусловно, прошлый год внес коррективы в устоявшиеся сценарии нашей работы, тем не менее в целом АПК продолжал функционировать штатно. Аграрии проявили высочайшую ответственность даже в непростых ситуациях. Кроме того, отрасль накопила значительный запас прочности за счет совершенствования процессов производства, внедрения новых технологий цифровизации.

Агросектор, по словам Патрушева, продолжает развиваться по всем направлениям. Показатели производства в животноводстве, переработке и рыбохозяйственном комплексе по итогам первого квартала текущего года выше, чем в аналогичный период 2022-го. Наша страна полностью обеспечена зерном, растительным маслом, мясом, сахаром, почти достигла самообеспеченности по овощам и картофелю, а самообеспеченность по молоку за прошедший год выросла почти на 1,5%, рассказал Патрушев.



Также продолжается активный экспорт продукции АПК, в том числе поставки дружественным странам выросли и сейчас составляют 87% в общем объеме вывоза. В частности, значительно увеличены отгрузки в КНР, Турцию, Египет, Бангладеш, Алжир, Пакистан. Премьер-министр Михаил Мишустин, открывший заседание Коллегии, отметил, что спрос на российскую сельхозпродукцию растет, причем не только на сырье, но и на товары глубокой переработки. По итогам прошлого года поставки увеличились на 12% и в натуральном выражении превысили 70 млн т. В денежном выражении экспорт продукции АПК достиг $41,6 млрд, при этом импорт был на уровне $35,7 млрд, что позволило России сохранить статус нетто-экспортера, обратил внимание Патрушев.



Для того, чтобы наращивать объемы экспорта, необходимо развивать логистику, в том числе на новых территориях. В прошлом году были организованы морские перевозки через порт Бердянск, в этом году новые возможности дает вновь запущенный порт Мариуполь, первая отгрузка зерна там произведена 5 мая, сообщил Патрушев. Для местных аграриев в этом году предусмотрены квоты на беспошлинный экспорт сельхозпродукции, добавил он. «Важнейшая задача на перспективу, это интеграция новых регионов в наши госпрограммы, чтобы люди получали системный доступ к господдержке по линии Минсельхоза», — отметил Патрушев, уточнив, что соответствующая нормативная база будет сформирована до конца 2023 года и вступит в силу в 2024-м.



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