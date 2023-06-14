В 2023 году экспорт продукции АПК может вырасти более чем на 10%

Россия экспортирует продукцию АПК в 160 стран Pixabay

Экспорт продукции агропромышленного комплекса России в 2022 году увеличился на 12% по сравнению с 2021 годом. Сопоставимый рост возможен и в этом году, несмотря на остановки поставок в недружественные страны. Об этом вице-премьер Виктория Абрамченко сказала в интервью РИА «Новости» в рамках Петербургского международного экономического форума. По ее словам, закрытие торговых отношений с недружественными странами не остановило экспорт агропродукции, наоборот, поставки увеличились как в денежном, так и в физическом выражении.



Вице-премьер также рассказала, что в этом году Россия заключила более 750 экспортных контрактов в сумме на поставки 1,5 млн т зерна, масла и сахара в национальных валютах. Больше всего сделок было с Ираном, Сирией, Египтом и странами СНГ. Она отметила, что приоритетом являются отгрузки зерновых с расчетами в национальных валютах, и их объем растет. Абрамченко отметила, что Россия ведет переговоры и с другими государствами о поставках сельхозпродукции в национальных валютах.



Всего Россия экспортирует продукцию АПК в 160 стран. В том числе молочная продукция, в том числе мороженое, поставляется в 60 стран, рассказала вице-премьер. Она уточнила, что 90% этих поставок уходит в СНГ, но у России есть потенциал наладить экспорт и в другие регионы. Абрамченко считает, что для расширения поставок в новые регионы необходимо стимулировать производство сухого молока и полностью субсидировать логистические затраты. Она также отметила потенциал поставок халяльных молочных продуктов в страны региона MENA и подчеркнула, что российские компании уже имеют значительный опыт работы с этой категорией.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут считает, что прогнозы экспорта продукции АПК, которые дает Абрамченко, слишком оптимистичные. По его оценке, прирост составит 5-6%. Это объясняется более низкими ценами на мировом рынке относительно прошлого года. Основными товарами в структуре экспорта станут зерновые, рыба, растительные масла и мясо птицы, сказал эксперт «Агроинвестору».



Положительным фактором для увеличения объемов вывоза рыбы стало открытие рынка Китая, отметил Корбут. На экспортном рынке растительных масел ситуация непростая из-за низких мировых цен. По словам эксперта, они еще не упали до исторического минимума за последние 10 лет, но близки к этому. «Мясо птицы будет достаточно хорошо экспортироваться, в том числе на фоне тех проблем, которые есть в мире по гриппу птиц. Со свининой будет сложно, но экспорт тоже будет», — считает Корбут.



По его мнению, география поставок в этом году изменится несильно. «Экспорт в недружественные страны, если убрать рыбу, основные объемы которой шли в Южную Корею, Японию, Норвегию, останется традиционным. Я думаю, Европа будет покупать наши шрота, как и раньше, хотя будет усиливаться конкуренция с Украиной», — заключил Корбут.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

