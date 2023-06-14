Владимир Путин: Россия думает над выходом из «зерновой сделки»

Условия меморандума Россия — ООН по-прежнему не выполняются flickr.com

Россия думает над тем, чтобы выйти из «зерновой сделки», тем более что коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников. Об этом президент Владимир Путин сказал в ходе встречи с военными корреспондентами. Глава государства также отметил, что значительная часть зерна, поставляемого Украиной по этому соглашению, уходит в ЕС, а не в беднейшие страны, как предполагалось. «Сорок с лишним процентов идет во вполне благополучные страны Евросоюза. Они — главные получатели украинского зерна: оно подешевле, они это получают, и им хорошо, и Украине деньги за это платят», — обратил внимание Путин, добавив, что беднейшие страны получали лишь около 3% вывозимого зерна (цитата по стенограмме на сайте Кремля).



Однако Россия заключила «зерновую сделку» для дружественных России стран Африки и Латинской Америки, которым не хватает зерна, напомнил президент. При этом требования Москвы в рамках соглашения, которые, в частности, предполагают снятие ограничений в отношении сельхозпродукции из России, не реализуются. «Нам было обещано, что и наше зерно не будет подвергаться репрессиям, если можно так выразиться, не будут чиниться препятствия для его экспорта. К сожалению, нас в очередной раз обманули, — сказал Путин. — Ничего не сделано с точки рения либерализации поставок нашего зерна на внешние рынки. Имеется в виду фрахт, имеется в виду страхование, имеются в виду платежи, имеется в виду подключение нашего Россельхозбанка к системе SWIFT. Много было всяких условий, которые должны были западники исполнить под руководством Организации Объединенных Наций. Не сделано ничего».



Тем не менее, Россия не раз продлевала договоренности, напомнил президент. По его словам, тот объем зерна, который получали беднейшие страны, Россия готова будет поставить им бесплатно, этот вопрос будет обсуждаться с лидерами африканских стран, визит которых в Москву ожидается в ближайшее время



Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Вторая часть соглашения — меморандум Россия — ООН — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса» (5 июня он был подорван) и разблокировка счетов российских компаний, связанных с производством и перевозкой сельхозпродукции. Эта часть договоренностей до сих пор не выполняется, не раз отмечала Москва.



Как сообщал МИД, 9 июня в Женеве состоялся очередной раунд консультаций и детальный обмен мнениями по вопросам обеспечения реализации меморандума Россия — ООН. Россия отметила отсутствие прогресса по трем из пяти указанных задач (аммиакопровод, переподключение к SWIFT и запчасти). Продвижение по данным трекам, по сути, полностью заблокировано западными столицами, а подрыв аммиакопровода, по словам замглавы ведомства Сергея Вершина, нанес серьезный удар по самой концепции Стамбульских договоренностей.



29 октября прошлого года Россия приостанавливала участие в «зерновой сделке» после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора. 2 ноября 2022-го Минобороны сообщило, что Россия возвращается к участию в «зерновой сделке», получив при посредничестве Турции письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы. При этом после 29 октября Турция, ООН и Украина в Совместном координационном центре в Стамбуле без участия России продолжали согласовывать график движения судов с зерном по гуманитарным коридорам.



17 ноября 2022 года стало известно о продлении сделки на 120 дней. С 18 марта 2023-го Россия продлила «зерновую сделку» на 60 дней — до 18 мая, хотя Украина настаивала, что сделка продлена на 120 дней. 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Telegram-канале сообщил, что сделка продлевается еще на два месяца. Чуть позже Москва подтвердила это, призвав максимально быстро исправить перекосы в выполнении меморандума Россия-ООН по вывозу российского продовольствия и удобрений.



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