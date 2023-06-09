ВТБ продаст свою долю в «Деметра-Холдинг»

ВТБ видит для себя мало перспектив в зерновом бизнесе, а введенные против банка санкции мешают работе холдинга М. Стулов

Банк ВТБ продаст свою долю (45%) в одном из крупнейших российских зернотрейдеров «Деметра-Холдинг» и ведет переговоры как с российскими, так и с иностранными покупателями, сообщил в интервью Reuters глава ВТБ Андрей Костин. ВТБ видит для себя мало перспектив в зерновом бизнесе, кроме того, введенные против банка санкции мешают работе холдинга, пояснил он. «Мы оттуда выходим. Это решено. Мы уже давно ушли из контроля, и будем уходить полностью», — сказал он, уточнив, что доля банка в холдинге будет продана в этом году.



По словам Костина, покупатели уже найдены, причем «может быть, будут не только российские». При этом глава ВТБ не назвал претендентов на пакет акций холдинга, но уточнил, что они будут из дружественных стран. На вопрос Reuters могут ли это быть покупатели из Китая, Костин сказал, что «у нас много друзей, более 100 стран не поддержали антироссийские санкции», так что банк выберет одну из них.



Как ранее писал «Агроинвестор», в феврале прошлого года ВТБ в результате допэмиссии снизил долю в «Деметра-Холдинг» с 50% плюс одна акция до 45%. Сообщалось, что сделка была запланированной: холдинг завершил плановую процедуру увеличения уставного капитала, длившуюся около двух месяцев. Доля стратегических партнеров ВТБ по зерновому бизнесу — Marathon Group и «Агронова», которые вошли в капитал «Деметра-Холдинга» в апреле 2020 года, в результате сделки выросла.



Осенью 2020 года в интервью Reuters Андрей Костин говорил, что ВТБ пока не планирует выходить из капитала «Деметра-Холдинга» или уменьшать свою долю. «Думаю, для нас это проект еще минимум на три-пять лет. Скорее даже на пять лет. Это большая отрасль, будем работать», — отмечал он, уточнив, что на зерновом рынке нужно многое сделать по развитию инфраструктуры, устранению существующих проблем, чтобы упорядочить этот бизнес и создать конкуренцию мировым трейдерам, которые торгуют российской пшеницей.



В сентябре 2022 года Костин предлагал президенту Владимиру Путину запретить закупки зерна и масличных компаниям, связанным с недружественными государствами, на территории нашей страны. Также глава ВТБ предложил запретить им владеть российскими фирмам, которые занимаются погрузкой зерна в портах и хранением зерна.



ВТБ создал вертикально интегрированный «Деметра-Холдинг» на базе зерновых и логистических активов. Сейчас это крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и трейдинга. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы — Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%), зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50%). Также холдингу принадлежат 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», 100% железнодорожных операторов «Русагротранс», «ЛП Транс», «Грузовая компания» и «ТрансЛес», а также 100% маркетплейса для аграрного бизнеса поле.рф и 75,01% Smartseeds — ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России. Компании также принадлежит 100% акций крупного зернового трейдера «Деметра Трейдинг», Октябрьского элеватора, Ипатовского комбината хлебопродуктов и Дишнинского элеватора.



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