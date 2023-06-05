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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Забайкальский зерновой терминал» начал регулярные отгрузки в Китай

Первая партия сои уже доставлена получателю

| Агроинвестор |

Мощность терминала рассчитана на перевалку до 8 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур в год
Мощность терминала рассчитана на перевалку до 8 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур в год

Компания «Забайкальский зерновой терминал» (входит в ГК «Новый сухопутный зерновой коридор») начала регулярные отгрузки в Китай, сообщило Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Первая партия сои по контракту, заключенному между Производственно-экспортной компанией «ЭПТ» и госкорпорацией China Chengtong, уже прибыла в КНР.

Зерновой железнодорожный терминальный комплекс состоит из 16 силосов для хранения зерна объемом 5 тыс. т каждый. Мощность терминала рассчитана на перевалку до 8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных культур в год. В рамках проекта построены железнодорожные пути широкой (1520 мм) и узкой (1435 мм) колеи на подъездах к терминалу, также сформирован парк локомотивов и спецтехники, установлено основное технологическое оборудование, оснащена лаборатория для определения качества зерна. Инвестиции в проект составили 9 млрд руб.

«Успешная отправка первой партии груза позволяет нам рассчитывать на выполнение поставленных задач — увеличение объемов экспорта выращенных зерновых, зернобобовых и масличных культур при минимальных логистических затратах, — считает гендиректор «Забайкальского зернового терминала» Карен Овсепян, слова которого приводятся в сообщении. — Наш проект — первый и ключевой элемент Нового сухопутного зернового коридора, который свяжет Китай и страны Средней Азии и поможет российскому зерну успешно конкурировать с продукцией из США и Канады на китайском рынке».

ГК «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» и китайская госкорпорация China Chengtong International Investment в 2022 году в ходе Петербургского международного экономическом форума подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и расширении взаимной торговли. Стороны договорились о развитии инфраструктуры и увеличении производства зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур на территории от Южного Урала до Дальнего Востока, а также о поставках зерна на сумму 1,9 трлн руб. с расчетами в национальных валютах.

«”Новый Сухопутный Зерновой Коридор” — это новый экспортный маршрут для сибирского зерна в страны Азии, Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, — говорил тогда «» гендиректор головной компании группы НСЗК Сергей Пушкин. — Китай, с учетом населения и возможностей, конечно, является самым крупным импортером в этом регионе с объемом ввоза более 100 млн т сельхозпродукции ежегодно. Это неограниченный рынок».

В мае этого года президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о заключении межправительственного соглашения с КНР по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай». Оно должно быть направлено на увеличение производства зерна в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах, а также его экспорта на рынок Китая. Ключевым элементом проекта «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай» должен стать Забайкальский зерновой терминал.

ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» также приступила к реализации программы строительства семи узловых модернизированных линейных элеваторов вдоль Транссибирской магистрали общим объемом хранения 1,4 млн т на территории Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов, а также морского терминала на Дальнем Востоке и зерновых хабов в Казахстане для перевалки российского зерна, ранее сообщал «Интерфакс».


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