«Забайкальский зерновой терминал» начал регулярные отгрузки в Китай

Мощность терминала рассчитана на перевалку до 8 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур в год sibgrain.ru

Компания «Забайкальский зерновой терминал» (входит в ГК «Новый сухопутный зерновой коридор») начала регулярные отгрузки в Китай, сообщило Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Первая партия сои по контракту, заключенному между Производственно-экспортной компанией «ЭПТ» и госкорпорацией China Chengtong, уже прибыла в КНР.



Зерновой железнодорожный терминальный комплекс состоит из 16 силосов для хранения зерна объемом 5 тыс. т каждый. Мощность терминала рассчитана на перевалку до 8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных культур в год. В рамках проекта построены железнодорожные пути широкой (1520 мм) и узкой (1435 мм) колеи на подъездах к терминалу, также сформирован парк локомотивов и спецтехники, установлено основное технологическое оборудование, оснащена лаборатория для определения качества зерна. Инвестиции в проект составили 9 млрд руб.



«Успешная отправка первой партии груза позволяет нам рассчитывать на выполнение поставленных задач — увеличение объемов экспорта выращенных зерновых, зернобобовых и масличных культур при минимальных логистических затратах, — считает гендиректор «Забайкальского зернового терминала» Карен Овсепян, слова которого приводятся в сообщении. — Наш проект — первый и ключевой элемент Нового сухопутного зернового коридора, который свяжет Китай и страны Средней Азии и поможет российскому зерну успешно конкурировать с продукцией из США и Канады на китайском рынке».



ГК «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» и китайская госкорпорация China Chengtong International Investment в 2022 году в ходе Петербургского международного экономическом форума подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и расширении взаимной торговли. Стороны договорились о развитии инфраструктуры и увеличении производства зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур на территории от Южного Урала до Дальнего Востока, а также о поставках зерна на сумму 1,9 трлн руб. с расчетами в национальных валютах.



«”Новый Сухопутный Зерновой Коридор” — это новый экспортный маршрут для сибирского зерна в страны Азии, Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, — говорил тогда «Агроинвестору» гендиректор головной компании группы НСЗК Сергей Пушкин. — Китай, с учетом населения и возможностей, конечно, является самым крупным импортером в этом регионе с объемом ввоза более 100 млн т сельхозпродукции ежегодно. Это неограниченный рынок».



В мае этого года президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о заключении межправительственного соглашения с КНР по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай». Оно должно быть направлено на увеличение производства зерна в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах, а также его экспорта на рынок Китая. Ключевым элементом проекта «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай» должен стать Забайкальский зерновой терминал.



ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» также приступила к реализации программы строительства семи узловых модернизированных линейных элеваторов вдоль Транссибирской магистрали общим объемом хранения 1,4 млн т на территории Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов, а также морского терминала на Дальнем Востоке и зерновых хабов в Казахстане для перевалки российского зерна, ранее сообщал «Интерфакс».





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