Компания НСЗК заключила контракт с китайской госкорпорацией на сумму более 2 трлн рублей

НСЗК создаст новый экспортный маршрут для сибирского зерна в страны Азии, Тихоокеанского региона и Ближнего Востока Pixabay

ГК «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» (НСЗК) и китайская госкорпорация China Chengtong International Investment в ходе Петербургского международного экономическом форума (ПМЭФ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и расширении взаимной торговли. Стороны договорились о развитии инфраструктуры и увеличении производства зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур на территории от Южного Урала до Дальнего Востока, а также о поставках зерна на сумму 1,9 трлн руб. с расчетами в национальных валютах. Кроме этого, стороны планируют организацию поставок с последующей локализацией производства в России технологического оборудования и сельхозтехники на 150 млрд руб., а также совместные инвестиции в размере 50 млрд руб., сообщает НСЗК.



«”Новый Сухопутный Зерновой Коридор” — это новый экспортный маршрут для сибирского зерна в страны Азии, Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, — говорит гендиректор головной компании группы НСЗК Сергей Пушкин. — Китай, с учетом населения и возможностей, конечно, является самым крупным импортером в этом регионе с объемом ввоза более 100 млн т сельхозпродукции ежегодно. Это неограниченный рынок». Пушкин уточнил «Агроинвестору», что китайские партнеры уже несколько лет следили за НСЗК, и в итоге после многочисленных переговоров было заключено соглашение, которое обеспечит и торговую сделку для покупки российского зерна, и прямые инвестиции в НСЗК, и поставку оборудования для строительства элеваторов.



Многие годы НСЗК работает над созданием инфраструктуры и механизмов реализации огромного сельскохозяйственного потенциал Урала, Сибири и Дальнего Востока, отмечает Пушкин. По его словам, валовые сборы в этих макрорегионах при научно-обоснованном бережном производстве можно сначала утроить — до 65 млн т в год, а затем увеличить до 80 млн т в год за счет развития «контрактного производства», применения современных агротехнологий, удобрений и вовлечения в оборот дополнительных земель. При этом увеличение производства зерна через развитие «контрактного производства» (стимулирование производства через авансирование, до 50% от суммы планируемой годовой поставки, со стабильным формульным ценообразованием) требует активного развития элеваторной инфраструктуры, а также инфраструктуры зерновой логистики, добавляет он.



Так, компания «Забайкальский зерновой терминал» построит семь линейных элеваторов вдоль Транссибирской железной дороги, которые не будут занимать железнодорожные станции, сообщает ТАСС. На данный момент два из семи элеваторов — на Алтае и в Забайкальском крае — проектируются, каждый из них будет стоить 5 млрд руб., мощность хранения — по 200 тыс. т. Пушкин рассказал «Агроинвестору», что терминал в Забайкалье будет сдан в сентябре, и этот проект решит проблему перегрузки зерна (в России и Китае разная ширина железнодорожной колеи). «Это, по сути, транзитный терминал», — добавляет он. Также строительство элеваторов, кроме упомянутых проектов, запланировано в Тюменской и Новосибирской областях. Столь значительные мощности для хранения Пушкин объясняет контрактом с китайскими партнерами: в течение десяти лет отгрузки зерна в КНР должны составить 48 млн т.



В Алтайском крае элеватор для зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур строится в городе Бийск. Комплекс будет включать 20 силосов вместимостью по 7,5 тыс. т и десять силосов вместимостью по 5 тыс. т каждый, пять зерносушилок мощностью 50 т в час, лабораторию, устройства приема и отгрузки с железнодорожного и автотранспорта. Ежегодный оборот составит более 500 тыс. т. Все хранимое на элеваторе сырье будет отправляться на «Забайкальский зерновой терминал» для дальнейшего экспорта в Китай. Единовременная отправка сырья с элеватора составит около 5 тыс. т.



По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, в рамках проекта будут строиться отгрузочные элеваторы для формирования экспортных партий зерна. «Наверное, это дело хорошее, но эти элеваторы и сибирский экспорт будут эффективны при двух условиях. Во-первых, нужен льготный тариф на железнодорожные перевозки. Сейчас он очень большой, и в результате цены для сельхозпроизводителей будут занижаться», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. Второе условие — отмена экспортных пошлин и других ограничений. При нынешней системе вывозных пошлин на масличный лен, рапс и зерновые масштабный экспорт может вестись только за счет занижения закупочных цен для сельхозпроизводителей, что снижает стимулы к производству.



«На мой взгляд, все это (строительство элеваторов) выглядит довольно странно, — говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. — Во-первых, мощностей по хранению, если говорить о Западной Сибири, достаточно. Проблема в другом: в скорости приемки и отгрузки и возможности формировать и принимать так называемые маршруты». Вторая сложность заключается в пропускной способности Транссиба в ключевых точках, продолжает эксперт. Если элеваторы, как и заявлено, будут находиться в стороне от железнодорожный станции, то это хорошее решение. «Но зачем там строить мощности на 200 тыс. т хранения — непонятно. В странах с эффективной логистикой делается так: ставится небольшой элеватор на 20-30 тыс. т, местные аграрии “по свистку” быстро его заполняют, зерно оттуда быстро уходит на терминальные рынки», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько.



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