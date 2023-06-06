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Минсельхоз рекомендовал экспортерам не продавать пшеницу дешевле $240 за тонну

Активный спрос на фоне снижения пошлины может поддержать рынок

| Агроинвестор |

При входе в новый сезон цены часто падают
При входе в новый сезон цены часто падают

рекомендовал российским экспортерам зерна не продавать пшеницу на внешнем рынке дешевле $240/т, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников совещания, прошедшего в ведомстве. Они рассказали, что инициатива связана с низкой стоимостью зерна на внутреннем рынке, где цены на пшеницу 4-го класса на 31 мая составляли 9925 руб./т — на 33,6% меньше, чем год назад. 

Один из участников совещания из числа экспортеров напомнил, что в конце марта уже давал рекомендацию не продавать зерно на внешних рынках по цене ниже $260/т. Эти рекомендации в целом были соблюдены. Однако у министерства есть возможности для административного давления, например, задержки выдачи фитосанитарных сертификатов, говорит собеседник из другой компании-трейдера. Другой источник издания уверен, что экспортная цена постепенно поднимется до рекомендованного уровня в новом сельхозсезоне, который начнется 1 июля. Он отметил, что стоимость $230/т низкая даже для аграриев Европейского союза, особенно на фоне возросшей себестоимости производства.

Гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко сказал «», что экспортные цены на пшеницу уже находятся в районе $230 за тонну. «Рынок в этом не виноват, есть много причин, одна из них — “зерновая сделка”. При входе в новый сезон цены часто падают. Такие уровни не сохранятся на весь сезон, но до дна с ценами мы еще не добрались», — считает эксперт. Он отметил, что дальнейшая ценовая ситуация будет зависеть от египетского тендера GASC, который пройдет 6 июня. 

Сейчас базовая ставка при расчете пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. руб. На этой неделе пошлина в рублях снизится на 37%, или $21 за тонну, говорит директор департамента аналитики Елена Тюрина. В мае были рекордные отгрузки пшеницы, 1-6 июня они уже выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. Она считает, что активный спрос на фоне снижения пошлины позволит не опускать стоимость пшеницы ниже $240 за тонну. 

По данным Тюриной, пшеница сейчас торгуется по цене $238-245 за тонну FOB. До конца сезона российским экспортерам осталось отгрузить порядка 2,3 млн т пшеницы. «Этот объем будет вывезен. Сейчас идут активные закупки из Индонезии, Мозамбика, Египта. В то же время после продления “зерновой сделки” поставки в Турцию снизились на 53%», — отмечает Тюрина. По ее мнению, говорить о росте цен на пшеницу можно будет в августе, когда появится ясность с состоянием озимых в США, как пройдет уборка урожая в Европе и в России. Пока же цены будут колебаться в пределах текущих уровней, считает Тюрина. 

В июне Россия может вывезти рекордные 2,8-3 млн т пшеницы на фоне недореализованного спроса мая, говорится в материалах аналитического центра «», на которые ссылается пoлe.рф. В мае вывоз, включая страны ЕАЭС, составил 4,16 млн т  — ниже предыдущей оценки в 4,28 млн т в связи со снижением отгрузки в порту Кавказ и на терминале КСК в последнюю неделю (1,35 млн т год назад). Аналитики отметили, что экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июне-июле снизились до $225-230 за тонну (-$10,5). Цены предложений — $240 за тонну (-$20).

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