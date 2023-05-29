Пошлины на экспорт зерна с новой ценой отсечения начнут действовать с 7 июня

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Экспортные пошлины на зерно, которые будут рассчитываться на основе скорректированной цены отсечения, будут опубликованы 2 июня и вступят в силу 7 июня, сообщил Минсельхоз в своем Telegram-канале. Ранее новые цены отсечения для расчета экспортной пошлины были утверждены правительством, они составят 17 тыс. руб. ха тонну для пшеницы и меслина и 15,8 тыс. руб. — для ячменя и кукурузы. Согласно расчетам Минсельхоза, это позволит снизить ставку экспортной пошлины на 1,4 тыс. руб. за тонну. На период с 24 по 30 мая включительно пошлина на экспорт пшеницы из России составляет 4644 руб. за тонну, на вывоз ячменя — 1559 руб. за тонну, на экспорт кукурузы — 2565 руб. за тонну.



Гендиректор компании «ДМА Групп» Наталья Тугалева сказала «Агроинвестору», что снижение пошлины от текущего значения фактически коррелирует со снижением мировых цен на зерно. Это означает, что в целом закупочная цена внутри рынка не изменится, отметила она. Эксперты аналитической компании «ПроЗерно» в своем Telegram-канале написали, что если бы к новой формуле применили последние индикативные цены, то пошлина на пшеницу могла бы составить 3125 руб. за тонну, на кукурузу — 1353 руб., на ячмень - была бы нулевой.



Повышение цен отсечения для расчета экспортных пошлин отражает актуальную ситуацию на рынке зерна, сказал «Интерфаксу» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По его словам, снижение фискальной нагрузки на экспорт зерна через повышение необлагаемых пошлиной цен будет способствовать росту закупочной активности экспортеров, а следовательно — закупочных цен в портах. Вместе с тем он отметил, что «корректировка будет носить умеренный характер из-за продолжающегося падения цен на мировом рынке зерна, которые находятся под давлением оптимистичных прогнозов нового урожая во всех основных странах-экспортерах зерна, включая Россию».



Недавно аналитический центр «Русагротранса» сообщил, что в июне будет наблюдаться замедление темпов экспорта российского зерна. Показатель экспорта за май также был пересмотрен в сторону уменьшения, писал журнал пoле.рф. Так, прогноз экспорта пшеницы в мае с учетом поставок в страны ЕАЭС снижен с 4,4 млн т до 4,3 млн т (1,35 млн т год назад). «В июне 2023 года, скорее всего, вывоз снизится до 2,6-2,8 млн т, что тем не менее будет сопоставимо с рекордом 2018 года в 2,77 млн т», — говорится в материалах центра.



В середине мая директор Национальной товарной биржи Никита Захаров в интервью РИА «Новости» высказал мнение, что расчет экспортных пошлин на зерно целесообразно привязать к значению индекса пшеницы. По его словам, ежедневный объем аукционов в 10 тыс. т был бы достаточным для реализации такой возможности.



В целом участники рынка считают пошлину негативной мерой и не раз отмечали необходимость ее отмены. Так, независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут в апреле говорил, что покупательская способность аграриев сейчас крайне низкая, и главное, что можно сделать для их поддержки — отменить экспортную пошлину и снять ограничение на экспорт зерна и масличных. В конце марта с аналогичной инициативой выступила ассоциация «Росспецмаш». По ее мнению, пошлины нужно отменить на пять лет.



В апреле президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский оценивал, что российские сельхозпроизводители понесли убытки в размере 1 трлн руб. из-за экспортных пошлин на зерно. Он обращал внимание, что даже если изъятые средства возвращаются в виде субсидий, то это компенсирует лишь 25% потерь. Он объяснял, что большая часть продаж происходит внутри страны, и потери от снижения цен на рынке гораздо больше, чем выгода. Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец уточнял «Агроинвестору», что потери хозяйства от экспортных пошлин за этот год составили 250-300 млн руб.



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