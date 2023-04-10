Минсельхоз попросит ФАС проверить обоснованность роста цен на сельхозтехнику

Себестоимость производства техники увеличилась на 5-15% М. Стулов

Региональные органы управления АПК и отраслевые союзы попросят ФАС проверить обоснованность роста цен на сельхозтехнику в 2022—2023 годах. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Минсельхоза. На заседании общественного совета при министерстве участники отметили, что темпы приобретения техники в этом периоде ниже, чем в 2021—2022 годах. По их словам, изменения связаны с уходом иностранных производителей с российского рынка, нарушением логистики и ростом цен на российскую технику. Средняя стоимость некоторых сельхозмашин в 2022 году была в 1,5 раза выше уровня 2021-го, стоимость некоторой техники продолжает расти, отметили в Минсельхозе.



Кроме обращения в ФАС Минсельхоз планирует подготовить предложения в правительство об изменении мер поддержки в этой сфере. «Указанная тенденция в перспективе может привести к снижению темпов обновления технического парка и энергообеспеченности отрасли, а также падению общей производительности в сельском хозяйстве», — цитирует «Интерфакс» заявление министерства.



В пресс-службе ассоциации «Росспецмаш» «Агроинвестору» сказали, что для роста цен есть объективные причины. Так, в предыдущие годы действовала программа субсидирования скидок на приобретение всей российской сельхозтехники (постановление 1432). Она позволяла покупать сельхозмашины со скидкой 10-15%. В 2023 году эта программа не распространяется на самоходную сельхозтехнику, к тому же ее финансирование составляет всего 2 млрд руб. против 8 млрд руб. в 2022 году. При этом для поддержания необходимых темпов модернизации объем финансирования должен быть не менее 15 млрд руб. в год, а скидки необходимо распространять на всю отечественную сельхозтехнику, считают в ассоциации. «Только в результате этого цены на сельхозтехнику выросли на 10-15%», — сказали там.



Кроме того, аграрии часто сравнивают цены на модели разной модификации и комплектации, но рассматривают их как равноценные продукты, отмечает пресс-служба ассоциации. Еще одна причина в том, что в 2022 году в Россию перестали поставлять комплектующие из-за рубежа. В «Росспецмаше» отметили, что у отечественных производителей сельхозтехники один из самых высоких уровней локализации в отечественном машиностроении (в зависимости от вида техники, в среднем он составляет от 60% до 80%), но определенная часть компонентов закупалась на Западе.



К тому же за последние годы значительно выросли цены на металл. «Нужно учитывать и такой факт, как дорогие кредиты, постоянно растущие цены на энергоносители. Все это также повлияло на увеличение себестоимости производства сельхозтехники — на 5-15%», — рассказали в «Росспецмаше». По итогам 2022 года доля российских производителей сельхозтехники на внутреннем рынке достигла 61%, в 2021 году она составляла 51%, тогда как в 2013-м — всего 24%.



Председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД» Александр Алтынов сказал «», что государство прикладывает много усилий для того, чтобы аграрии могли обновлять и расширять парк техники. «Было бы логично смотреть на то, как себя чувствуют заводы при определенных ценовых уровнях на технику и реализованной господдержке, чтобы делать выводы об обоснованности роста цен и необходимости поддержки производителей», — считает он.

По словам Алтынова, прошлогодний рост стоимости техники действительно имеет смыл проверить. «Есть сомнения, что цены выросли настолько значительно, и альтернативы настолько дороже оригиналов. На текущий момент повышение цен не наблюдается. Спрос очень низкий и заводы, которые нацелены на рост производства, не смогут продать весь свой объем, потому что при таком спросе и ценах выражен дисбаланс», — рассказал он.

Удивительно, что обращение в ФАС готовится только сейчас, а не год назад, сказал «Агроинвестору» независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. По его словам, в этом году цены относительно 2022-го стабилизировались. В прошлом году стоимость техники выросла на 30-40%, на комплектующие — еще значительнее, рассказал Корбут. В качестве примера роста цен он привел трактор «Кировец», который в 2019 году стоил 8,8 млн руб., в 2021-м — 11,8 млн руб., а в 2022-м — 16,7 млн руб. Корбут отметил, что покупательская способность аграриев сейчас крайне низкая, и главное, что можно сделать для их поддержки — отменить экспортную пошлину и снять ограничение на экспорт зерна и масличных.



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