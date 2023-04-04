Агросектор влияет на развитие других отраслей экономики Pxhere

Российское сельское хозяйство сегодня — это не «советские колхозы», а высокотехнологичная отрасль, которая оказывает влияние на развитие других производств, сказал президент Владимир Путин во время общения с рабочими на заводе «Тулажелдормаш», сообщает ТАСС. Агросектор потянул за собой развитие производства сельхозтехники, минеральных удобрений, в отрасли используется программное обеспечение, космические средства, перечислил Путин.



По его словам, введение Россией продовольственного эмбарго в 2014 году было рискованным шагом. «В целом наши критики и скептики говорили о том, что мы вообще останемся без нужной номенклатуры продовольствия и вообще без продовольствия как такового. Но этого не произошло, а произошло совсем обратное ожиданиям тех недоброжелателей, которые нам не желали добра», — сказал президент. Отечественные сельхозпроизводители вышли со своей продукцией на освободившийся рынок, и ее качество выше, чем у западной. «Потому что с самого начала, с самых первых шагов мы стали уделять особое внимание стандартам в области экологии и качества продуктов питания», — отметил Путин. С советских времен все отечественные стандарты и нормы по продовольствию гораздо выше, чем в странах Евросоюза, сравнил он.



Глава государства также напомнил, что российский агроэкспорт вырос в разы, его объемы сейчас «несопоставимы с тем, что было», при этом импорт, наоборот, сократился. «Я даже не буду сейчас перечислять номенклатуру, мы [куриных] окорочков закупали, по-моему, чуть ли не по 1,4 млн т или что-то в этом роде, а сейчас мы экспортируем и боремся за рынки сбыта, в том числе по свинине», — цитирует Путина ТАСС.



По данным ФТС, в 2022 году Россия поставила на внешние рынки сельхозсырья и продовольствия на $41,3 млрд, что на 14,8% больше, чем в 2021-м, когда, по уточненной информации службы, экспорт составил $35,96 млрд. Импорт продовольствия и сырья для его производства в 2022 году вырос на 4,8% до $35,6 млрд против $34 млрд год назад. Таким образом, наша страна сохранила статус нетто-экспортера продовольствия.



Как пишет РИА «Новости», глава государства также обратил внимание, что нужно стремиться к 100-процентной локализации производства в России по критически важным направлениям. «Даже если мы локализовали 90% какого-то оборудования, машина все равно не поедет, если 10% не хватает», — подчеркнул Путин, добавив, что это не значит, «что мы везде должны стремиться к 100-процентной локализации».



«Там, где мы видим, что возможно наладить устойчивые, хорошие, стабильные надежные отношения с партнерами, которые действительно хотят с нами работать, причем работать на среднесрочную и более удаленную перспективу, там и будем кооперироваться с этими партнерами, безусловно. Мы не будем замыкаться исключительно на своей территории. Но по критически важным направлениям, конечно, должны добиваться полного суверенитета», — сказал Путин.



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