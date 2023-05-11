НТБ считает целесообразным привязать расчет экспортных пошлин на зерно к индексу пшеницы

НТБ рассчитывает до конца года запустить площадку для международных тендеров на закупку российской пшеницы Pixabay

Национальная товарная биржа (НТБ) считает, что расчет экспортных пошлин на зерно целесообразно привязать к значению индекса пшеницы. Об этом в интервью РИА «Новости» сказал директор НТБ Никита Захаров. По его словам, ежедневный объем аукционов в 10 тыс. т был бы достаточным для реализации такой возможности.



С июня 2021 года в России в рамках зернового демпфера действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Размер пошлины составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. С июля 2022 года пошлина рассчитывается в рублях на основе базовой цены, которая для пшеницы составляет 15 тыс. руб. за тонну, а для ячменя и кукурузы — 13,8 тыс. руб. за тонну. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на Московской бирже.



Захаров отметил, что биржевой индекс пшеницы рассчитывается на ежедневной основе и отражает рублевую стоимость тонны пшеницы с поставкой в Новороссийск на условиях CPT. В расчет включаются товарные аукционы на покупку пшеницы с протеином 12,5%. Однако объем таких аукционов пока недостаточен для того, чтобы считать индекс абсолютно репрезентативным. Для увеличения объемов закупок и использования индекса в расчете пошлины нужно расширять список заказчиков аукционов, уверен Захаров.



Он сообщил РИА «Новости», что по итогам прошлого года участники товарных аукционов биржи приобрели порядка 1 млн т пшеницы, также на биржевом спот-рынке было продано 140 тыс. т сахара. «В нынешнем году предполагаем существенно вырасти по пшенице и сахару в натуральном выражении, делая ставку в том числе и на тендеры для иностранных покупателей. Рассчитываем на рост оборотов и по масличным: в прошлые годы закупались непропорционально мало, в этом году ожидаем, что объем закупок вырастет», — отметил Захаров.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что в данной ситуации встает вопрос репрезентативности представляемых данных. «Для расчета должны быть массовые сделки, кроме того, надо рассчитывать индекс и стоимость, исходя из различного качества зерна», — считает эксперт. По его мнению, экспортные операции должны не только регистрироваться, но и формироваться через биржевые торги, тогда будет ясна цена.



Захаров также сообщил РИА «Новости», что НТБ рассчитывает до конца года запустить площадку для международных тендеров на закупку российской пшеницы. «Планируем предоставить возможности нашей площадки для проведения тендеров на закупку пшеницы — по аналогии с международными тендерами», — рассказал он. По его словам, уже разработаны правила допуска иностранных участников — скоро их отправят на регистрацию в Банк России.



В качестве основных претендентов НТБ рассматривает Египет и Турцию. Захаров объяснил, что у этих стран есть практика внебиржевых тендеров, кроме того, это основные потребители российского зерна. «Но есть и другие страны региона MENA, которые потенциально также могут участвовать», — полагает директор НТБ. Корбут считает, что тут главный вопрос в том, что эта площадка должна быть признана контрагентом. Эксперт сомневается, что, например, Египет неожиданно перейдет на российскую площадку, потому что на этом фоне будет снижен уровень конкуренции.



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