В порту Высоцк заработал первый на Балтике зерновой терминал

Терминал оснащен современной техникой с высокой пропускной способностью Русагротранс

Из зернового терминала порта Высоцк (Ленинградская область) ушла первая партия пшеницы весом 25 тыс. т, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). Таможня оформила первое судно с зерном в одну из стран Африки. Управляющая компания терминала «Порт Высоцкий» уточнила, что это была тестовая отгрузка, и сейчас на терминале продолжаются пуско-наладочные работы, пишет InfraNews. Выйти на проектную мощность отгрузки зерна компания рассчитывает к концу второго квартала текущего года. Годовая мощность экспортного зернового терминала составляет 4 млн т, объем инвестиций в проект — около 5,5 млрд руб.



Пшеница для тестовой отправки прибыла в порт Высоцк железной дорогой, доставку обеспечил «Русагротранс» (входит в «Деметра-Холдинг»): более 3 тыс. т пришло прямым отправительским маршрутом из Омской области, остальное зерно прибыло из Казахстана, сообщила пресс-служба компании. В начале мая «Русагротранс» доставит в Высоцк аналогичную партию зерновых для перевалки на экспорт, говорится в сообщении.



В «Русагротрансе» уточнили, что зерно было перегружено из вагонов сразу в судно через станцию разгрузки вагонов и транспортные галереи, минуя силосный парк. После выхода терминала на проектную мощность его инфраструктура позволит принимать три зерновых маршрута и разгружать до 200 вагонов в сутки, рассчитывают в компании. В сообщении ФТС уточняется, что после запуска зернового терминала в полном объеме с использованием силосов-накопителей увеличится скорость погрузки, что позволит использовать суда типа Panamax вместимостью более 50 тыс. т.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что развитие экспорта из порта Высоцк выглядит перспективным с учетом растущих урожаев и излишков зерна в Центрально-Черноземном регионе, а также западной части Поволжья; проблем с поставками на внешние рынки, которые испытывает Западная Сибирь и Казахстан при экспорте через Россию. «С учетом возросших сложностей с поставками через прибалтийские страны и теми объемами, которые мы видим через эти страны, перспективы терминала выглядят хорошо. Но есть, конечно, масса вопросов, в том числе по сквозному транспортному тарифу, от которого будет зависеть конкурентоспособность нового российского прибалтийского FOB. А это мы увидим уже в процессе полноценной работы терминала», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько.



Рядом с новым зерновым терминалом «Порт Высоцкий» пока в виде проекта осуществляются работы по созданию «Высоцкого зернового терминала» компанией «Технотранс», но о готовности принимать и отгружать зерно у них пока речь не идет, обращает внимание гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «В зерновом терминале порта Высоцк установлено самое современное транспортное оборудование. Это мощная техника, которая указывает на высокую пропускную способность терминала — 4 млн т в год. Терминал — отличный, суперсовременный, очень мощный», — добавляет он, обращая внимание на то, что это еще и первый российский терминал на Балтике, за исключением Калининградской области. Таким образом, доступ к терминалу не связан с проездом через чужие территории, границы ЕС.



«На наших глазах творится история: российское зерно выходит на Балтику в современном, мощном варианте. Я говорю без пафоса. Это сравнимо с тем, что сделал Петр I, прорубив окно в Европу. Но Россия приобретает новые зерновые ворота, конечно, не только в Европу, а в мир», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко. По его словам, первая партия зерна ушла в Тунис.



Рылько напоминает, что на Балтийском море ранее заявлялись еще три проекта: один — так же в Высоцке, еще два — в Усть-Луге. «Но четырем медведям в одной берлоге не бывать, там и двоим может быть тесно», — считает эксперт. По мнению Петриченко, зерновые и некоторые масличные (лен, например), а также продукты их переработки (шрота) из Азиатской части страны, верхнего Поволжья, северной части ЦФО выгоднее экспортировать из портов Балтики, чем из портов Азовско-Черноморского бассейна, говорит Петриченко. Это, продолжает он, настолько большие объемы, что даже при работе трех терминалов товарных потоков будет достаточно.



Ранее «Агроинвестор» писал, что группа «Содружество» намерена построить зерновой терминал в Ленинградской области. О планах компании стало известно в 2019 году. Тогда сумма инвестиций в проект оценивалась в 50-70 млрд руб., однако компания долго не могла определиться с участком для возведения. По информации РБК, тогда сразу несколько инвесторов кроме «Содружества» заявили о намерении создать в Ленинградской области терминалы по перевалке зерна. Общие вложения в эти проекты оценивались более чем в 100 млрд руб. Как уточнял «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский, среди них были терминал в Усть-Луге («Новотранс»), «Высоцкий зерновой терминал», «Приморский УПК».



В 2022 году компания «Содружество» приняла решение о строительстве зернового терминала в Усть-Луге Ленинградской области, сообщал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Изначально входящий в «Содружество» «Балтийский зерновой терминал» планировал создать производственно-логистический комплекс в бухте Батарейная Ломоносовского района, но против проекта выступили жители и экоактивисты, власти региона предложили инвестору новую площадку. Летом 2022-го в рамках ПМЭФ компания объявила о том, что строительство состоится, в терминал будет вложено 30 млрд руб. Плановая мощность перевалки составит до 10 млн т в год.



Источник «Агроинвестора», знакомый с ходом строительства терминалов в портах Балтийского моря, говорит, что сейчас в Усть-Луге ведут работы «Новотранс» и «Содружество». И хотя «Новотранс» строит терминал с 2018 года, а «Содружество» только лишь с 2021—2022-го, неизвестно, кто из них финиширует раньше. Два года назад «Новотранс» планировал запустить первое зерно через терминал в Усть-Луге в 2023-м, но сейчас переносят сроки. Что касается терминала, который строит «Технотранс» в Высоцке, то компания это делает настолько медленно, что собеседник «Агроинвестора» не уверен в завершении строительства вообще.



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