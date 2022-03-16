Группа «Содружество» изменит место строительства зернового терминала

О планах «Содружества» построить терминал в Ленинградской области стало известно еще в 2019 году ztkt.ru

Группа компаний «Содружество» приняла решение о строительстве зернового терминала в Усть-Луге Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Изначально входящий в «Содружество» «Балтийский зерновой терминал» планировал создать производственно-логистический комплекс в бухте Батарейная Ломоносовского района, но против проекта выступили жители и экоактивисты, власти региона предложили инвестору новую площадку.



По словам Дрозденко, Ленинградская область готова поддержать компанию и сделать все, чтобы проект, направленный на переориентацию российских транспортных потоков на Балтике, был реализован.



Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что строительство терминала сейчас зависит от ситуации на валютном рынке. Также нужно понимать, насколько проект зависит от импортных составляющих. «Если там применяются импортные составляющие, то проект может серьезно подорожать в связи с санкциями. Или, возможно, надо будет пересматривать проект, чтобы использовать российские материалы и оборудование, если они есть», — рассуждает она.



По словам Тюриной, терминал на Северо-Западе позволит сократить затраты на логистику. «То есть географически проект понятен. Компания выстраивает собственную логистику и собственный портовый терминал для приемки и отгрузки грузов. Оборот компании большой. Дополнительные средства сейчас выделяются, в том числе и на инвестпроекты в АПК», — сказала Тюрина. По ее оценке, в прошлом сезоне группа «Содружество» экспортировала 232 тыс. т зерновых.



О планах «Содружества» построить терминал в Ленинградской области стало известно в 2019 году. Тогда сумма инвестиций в проект оценивалась в 50-70 млрд руб., однако компания долго не могла определиться с участком для возведения, писал РБК. По информации издания, тогда сразу несколько инвесторов кроме «Содружества» заявили о создании в Ленинградской области терминалов по перевалке зерна. Общие инвестиции в эти проекты оценивались более чем в 100 млрд руб. Как уточнял «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский, среди них были терминал в Усть-Луге («Новотранс»), «Высоцкий зерновой терминал», «Приморский УПК».



В июне 2020 года правительство Ленинградской области отказалось от ранее выданного согласования проекта строительства производственно-логистического комплекса ГК «Содружество» в бухте Батарейная Ломоносовского района. Такое решение было принято из-за необходимости проведения независимой экологической экспертизы с привлечением Минприроды.



«Содружество» является одним из крупнейших переработчиков маслосемян в России. Группа специализируется на переработке соевых бобов и рапса, закупках зерновых и масличных агрокультур, дистрибуции продукции до конечного потребителя и предоставляет широкий спектр логистических услуг. «Содружество» владеет крупнейшим в Европе производственным комплексом в Калининграде, перерабатывающими мощностями в Белоруссии, Бразилии, Турции.

