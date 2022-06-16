«Содружество» построит терминал в Усть-Луге за 30 млрд рублей

Для компании очень важен прямой доступ на основную территорию России с ее калининградских площадок Е. Егоров

Группа компаний «Содружество» инвестирует более 30 млрд руб. в создание терминала для экспорта и импорта зерновых и пищевых грузов в порту Усть-Луга Ленинградской области. Соответствующее соглашение компания заключила в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает «Интерфакс». Срок окончания строительства намечен на 2026 год. Плановая мощность перевалки составит до 10 млн т в год.



Директор УК «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков отметил, что проект особенно актуален в связи со сложной обстановкой: для компании очень важен прямой доступ на основную территорию России с ее калининградских площадок. «Для нас этот проект — возможность как непрерывного обеспечения кормами российских покупателей, так и сырьем -наших калининградских заводов», — сказал он.



О том, что «Содружество» приняла решение о строительстве зернового терминала в Усть-Луге, «Агроинвестор» писал в середине марта. Изначально входящий в холдинг «Балтийский зерновой терминал» планировал создать производственно-логистический комплекс в бухте Батарейная Ломоносовского района, но против проекта выступили жители и экоактивисты, поэтому власти региона предложили инвестору новую площадку.



О планах «Содружества» построить терминал в Ленинградской области стало известно еще в 2019 году. Тогда сумма инвестиций в проект оценивалась в 50-70 млрд руб., однако компания долго не могла определиться с участком для возведения. По информации РБК, тогда сразу несколько инвесторов заявили о намерении возвести в регионе терминалы по перевалке зерна. Общие инвестиции оценивались более чем в 100 млрд руб.



Международная группа «Содружество» создана в 1994 году, является одним из крупнейших переработчиков маслосемян в России. Группа специализируется на переработке соевых бобов и рапса, закупках зерновых и масличных агрокультур, дистрибуции продукции до конечного потребителя и предоставляет широкий спектр логистических услуг. По итогам 2021 года компания переработало более 3,7 млн т сырья, выручка превысила 300 млрд руб.



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